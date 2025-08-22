Miłość i nadzieja, odcinek 267: Sila skoczy z balkonu?! Usłyszy głosy i wychyli się za krawędź! - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
W 267 odcinku „Miłość i nadzieja” dramatyczne chwile przeżyje Sila. Cierpiąca na amnezję ukochana Kuzeya znajdzie się o krok od śmierci, kiedy po kolejnym ataku paniki ucieknie z kliniki i wbiegnie na teren budowy. Tam, na niezabezpieczonym balkonie, usłyszy głosy, które pchną ją do desperackiego kroku. Przerażona, zapłakana, wychyli się za krawędź, gotowa rzucić się w pustkę! Doktor Levent spróbuje ocalić Silę słowami o nadziei, ale dziewczyna będzie przekonana, że nie ma już dla niej ratunku.

"Miłość i nadzieja" odcinek 267 - piątek, 29.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Widzowie „Miłość i nadzieja” już od wielu tygodni będą śledzić dramatyczne losy Sili, która po wypadku i utracie pamięci trafi do kliniki psychiatrycznej. Niestety, jej stan nie zacznie się poprawiać – dziewczyna będzie żyła wspomnieniami o młodszej siostrze Bahar i dawnym życiu w górach. Amnezja i trauma sprawią, że Sila coraz częściej będzie balansowała na granicy obłędu, a jej zachowanie stanie się coraz bardziej niebezpieczne.

W 267 odcinku „Miłość i nadzieja” wydarzy się coś, co przerazi nawet doświadczonego doktora Leventa. Sila, dostrzegając w przyszpitalnym parku Kuzeya, którego obecności będzie się panicznie bała, rzuci się do ucieczki. Pobieg­nie na oślep, aż wpadnie na teren budowy i dotrze na trzecie piętro niedokończonego bloku. Tam, w emocjach, wyjdzie na balkon bez barierek i stanie tuż przy samej krawędzi.

Sila skoczy z balkonu w 267 odcinku "Miłość i nadzieja"?

Levent, który pobiegnie za nią, spróbuje ją uspokoić.

Widok stąd jest piękny. Chodź do mnie, porozmawiamy – powie cicho, starając się odciągnąć ją od przepaści. Ale Sila nie posłucha. Łzy zaleją jej twarz, a każde słowo doktora tylko pogłębi rozpacz.

– Nie… To koniec… Straciłam wszystko… – wyszepcze, drżąc cała.

Pielęgniarka w słuchawce przypomni Leventowi, że Sila wciąż będzie szukała Bahar, powtarzając jej imię w klinice. Lekarz postanowi to wykorzystać.

Sila, nie szukaj tego, co straciłaś. Szukaj tego, co możesz jeszcze odzyskać. Złap mnie za rękę, porozmawiajmy. Ale dziewczyna odrzuci tę nadzieję.

Kwiat nadziei zwiędł. Nigdy już nie zakwitnie. Nigdy nie nadejdzie poranek… – powie pustym głosem, wspominając o wielkiej miłości, która przyniosła jej tylko ból.

Kiedy Levent zapyta, czy chciałaby, by ukochany do niej przyszedł, Sila wpadnie w jeszcze większą panikę.

Słyszę głosy… ktoś mówi… miał niebieskie oczy… – zakryje uszy, jakby nie mogła znieść własnych myśli. I wtedy zrobi krok ku przepaści. Jedna noga znajdzie się poza balkonem, ciało przechyli się do przodu – dramatyczna chwila, w której życie Sili zawiśnie na włosku!

Levent uratuje Sillę!

Levent w ostatniej sekundzie chwyci dziewczynę i przyciągnie do siebie.

Już dobrze… – wyszepcze, tuląc ją do piersi. Ale czy ten incydent okaże się punktem zwrotnym, czy jedynie kolejnym dramatem na drodze ku całkowitej utracie rozumu?

W 267 odcinku „Miłość i nadzieja” emocje sięgną zenitu. Przyszłość Sili pozostanie wielką niewiadomą, a jej życie dosłownie zawiśnie nad przepaścią. Czy Levent zdoła uratować ją przed samą sobą? Czy Kuzey dowie się, że ukochana znów była o krok od śmierci?