Miłość i nadzieja, odcinek 267: Sila skoczy z balkonu?! Usłyszy głosy i wychyli się za krawędź! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 267 - piątek, 29.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Widzowie „Miłość i nadzieja” już od wielu tygodni będą śledzić dramatyczne losy Sili, która po wypadku i utracie pamięci trafi do kliniki psychiatrycznej. Niestety, jej stan nie zacznie się poprawiać – dziewczyna będzie żyła wspomnieniami o młodszej siostrze Bahar i dawnym życiu w górach. Amnezja i trauma sprawią, że Sila coraz częściej będzie balansowała na granicy obłędu, a jej zachowanie stanie się coraz bardziej niebezpieczne.

W 267 odcinku „Miłość i nadzieja” wydarzy się coś, co przerazi nawet doświadczonego doktora Leventa. Sila, dostrzegając w przyszpitalnym parku Kuzeya, którego obecności będzie się panicznie bała, rzuci się do ucieczki. Pobieg­nie na oślep, aż wpadnie na teren budowy i dotrze na trzecie piętro niedokończonego bloku. Tam, w emocjach, wyjdzie na balkon bez barierek i stanie tuż przy samej krawędzi.

Sila skoczy z balkonu w 267 odcinku "Miłość i nadzieja"?

Levent, który pobiegnie za nią, spróbuje ją uspokoić.

– Widok stąd jest piękny. Chodź do mnie, porozmawiamy – powie cicho, starając się odciągnąć ją od przepaści. Ale Sila nie posłucha. Łzy zaleją jej twarz, a każde słowo doktora tylko pogłębi rozpacz.

– Nie… To koniec… Straciłam wszystko… – wyszepcze, drżąc cała.

Pielęgniarka w słuchawce przypomni Leventowi, że Sila wciąż będzie szukała Bahar, powtarzając jej imię w klinice. Lekarz postanowi to wykorzystać.

– Sila, nie szukaj tego, co straciłaś. Szukaj tego, co możesz jeszcze odzyskać. Złap mnie za rękę, porozmawiajmy. Ale dziewczyna odrzuci tę nadzieję.

– Kwiat nadziei zwiędł. Nigdy już nie zakwitnie. Nigdy nie nadejdzie poranek… – powie pustym głosem, wspominając o wielkiej miłości, która przyniosła jej tylko ból.

Kiedy Levent zapyta, czy chciałaby, by ukochany do niej przyszedł, Sila wpadnie w jeszcze większą panikę.

– Słyszę głosy… ktoś mówi… miał niebieskie oczy… – zakryje uszy, jakby nie mogła znieść własnych myśli. I wtedy zrobi krok ku przepaści. Jedna noga znajdzie się poza balkonem, ciało przechyli się do przodu – dramatyczna chwila, w której życie Sili zawiśnie na włosku!

Levent uratuje Sillę!

Levent w ostatniej sekundzie chwyci dziewczynę i przyciągnie do siebie.

– Już dobrze… – wyszepcze, tuląc ją do piersi. Ale czy ten incydent okaże się punktem zwrotnym, czy jedynie kolejnym dramatem na drodze ku całkowitej utracie rozumu?

W 267 odcinku „Miłość i nadzieja” emocje sięgną zenitu. Przyszłość Sili pozostanie wielką niewiadomą, a jej życie dosłownie zawiśnie nad przepaścią. Czy Levent zdoła uratować ją przed samą sobą? Czy Kuzey dowie się, że ukochana znów była o krok od śmierci?