Miłość i nadzieja, odcinek 265: Dziecko Melis urodzi się chore?! Wyzna, że to nie Ege jest ojcem - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-08-19 20:42

W 265 odcinku tureckiej telenoweli „Miłość i nadzieja” na widzów czeka prawdziwy wstrząs. Melis i Ege dowiedzą się, że ich córeczka może urodzić się z zespołem Downa. Zrozpaczona Melis nie potrafi poradzić sobie z diagnozą i w chwili słabości zdecyduje się na dramatyczny krok. Gdy zostanie sama, nagra wiadomość do Gökhana, w której padnie szokujące wyznanie... Ojcem dziecka nie jest Ege, lecz właśnie on! Tymczasem Ege w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" powie wprost, że nie odstrasza go ewentualna choroba dziecka. Powie, że będzie trwał przy Melis...

"Miłość i nadzieja" odcinek 265 - środa, 27.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 265 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Ege i Melis wrócą do domu po wizycie u lekarki. Dziewczyna będzie blada i osłabiona, a jej ruchy staną się powolne, jakby każdy krok wymagał od niej ogromnego wysiłku. Zaniepokojony mąż natychmiast zwróci się do niej:

– Wszystko w porządku? – zapyta cicho Ege, obserwując jej stan.

Melis spuści wzrok i przyzna – To, co powiedziała lekarka… strasznie mnie przytłoczyło. Nie mogę przestać o tym myśleć.

Ege spróbuje ją uspokoić. Podejdzie, chwyci jej dłonie. 

Kochanie, nie martw się. Nawet jeśli nasza córeczka będzie miała zespół Downa… to niczego nie zmienia. To nadal nasze dziecko. Nadal będziemy ją kochać – bezwarunkowo. Zawsze będziemy przy niej.

Ege pełen miłości, ale nie wie najważniejszego

Mężczyzna nie ustąpi i doda jeszcze więcej otuchy, wierząc, że tym razem jego słowa dotrą do Melis. Jednak ona wciąż będzie pełna lęku.

– Ege… dla mnie to naprawdę trudne do przyjęcia… – wyzna, a na jej twarzy pojawi się grymas bólu.

To nie jest trudne, Melis. To tylko jeden dodatkowy chromosom. Tylko tyle. Ale wiesz, co z tego wynika? Tacy ludzie często są bardziej czyści niż my wszyscy razem wzięci. Nie znają kłamstwa. Nie udają. Kochają całym sercem. Może właśnie dlatego pojawiają się na świecie – by nas czegoś nauczyć. Może nasza córka ma nam pokazać, czym naprawdę jest miłość.

Słowa Ege będą pełne mądrości i bezwarunkowej miłości. Niestety, Melis nie znajdzie w nich ukojenia. Zamiast tego siądzie przed toaletką, z opuszczoną głową, i pozostanie w milczeniu.

Szokujące wyznanie Melis w 265 odcinku "Miłość i nadzieja". Zadzwoni do Gökhana

Ege w 265 odcinku "Miłość i nadzieja" opuści pokój, a Melis natychmiast sięgnie po telefon. Z drżeniem rąk wybierze numer Gökhana. Po kilku sygnałach nikt nie odbierze, więc nagra dramatyczną wiadomość. Jej głos będzie pełen napięcia i strachu:

Gökhan… oddzwoń, jak tylko będziesz mógł. To ważne. Bardzo ważne. Powiedz mi… czy w twojej rodzinie ktoś miał zespół Downa? Musisz to sprawdzić. Koniecznie. Bo jestem w ciąży… a ty jesteś ojcem tego dziecka.

Ta scena zmieni wszystko w „Miłości i nadziei”. Prawda o ojcostwie wstrząśnie losami bohaterów i może całkowicie zburzyć życie Ege i Melis. Czy mężczyzna dowie się, że został oszukany? A może Melis jeszcze przez jakiś czas utrzyma dramatyczny sekret w tajemnicy?