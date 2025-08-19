Miłość i nadzieja, odcinek 265: Dziecko Melis chore! Wyzna, że to nie Ege jest ojcem 

"Miłość i nadzieja" odcinek 265 - środa, 27.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 265 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Ege i Melis wrócą do domu po wizycie u lekarki. Dziewczyna będzie blada i osłabiona, a jej ruchy staną się powolne, jakby każdy krok wymagał od niej ogromnego wysiłku. Zaniepokojony mąż natychmiast zwróci się do niej:

– Wszystko w porządku? – zapyta cicho Ege, obserwując jej stan.

Melis spuści wzrok i przyzna – To, co powiedziała lekarka… strasznie mnie przytłoczyło. Nie mogę przestać o tym myśleć.

Ege spróbuje ją uspokoić. Podejdzie, chwyci jej dłonie.

– Kochanie, nie martw się. Nawet jeśli nasza córeczka będzie miała zespół Downa… to niczego nie zmienia. To nadal nasze dziecko. Nadal będziemy ją kochać – bezwarunkowo. Zawsze będziemy przy niej.

Ege pełen miłości, ale nie wie najważniejszego

Mężczyzna nie ustąpi i doda jeszcze więcej otuchy, wierząc, że tym razem jego słowa dotrą do Melis. Jednak ona wciąż będzie pełna lęku.

– Ege… dla mnie to naprawdę trudne do przyjęcia… – wyzna, a na jej twarzy pojawi się grymas bólu.

– To nie jest trudne, Melis. To tylko jeden dodatkowy chromosom. Tylko tyle. Ale wiesz, co z tego wynika? Tacy ludzie często są bardziej czyści niż my wszyscy razem wzięci. Nie znają kłamstwa. Nie udają. Kochają całym sercem. Może właśnie dlatego pojawiają się na świecie – by nas czegoś nauczyć. Może nasza córka ma nam pokazać, czym naprawdę jest miłość.

Słowa Ege będą pełne mądrości i bezwarunkowej miłości. Niestety, Melis nie znajdzie w nich ukojenia. Zamiast tego siądzie przed toaletką, z opuszczoną głową, i pozostanie w milczeniu.

Szokujące wyznanie Melis. Zadzwoni do Gökhana

Ege opuści pokój, a Melis natychmiast sięgnie po telefon. Z drżeniem rąk wybierze numer Gökhana. Po kilku sygnałach nikt nie odbierze, więc nagra dramatyczną wiadomość. Jej głos będzie pełen napięcia i strachu:

– Gökhan… oddzwoń, jak tylko będziesz mógł. To ważne. Bardzo ważne. Powiedz mi… czy w twojej rodzinie ktoś miał zespół Downa? Musisz to sprawdzić. Koniecznie. Bo jestem w ciąży… a ty jesteś ojcem tego dziecka.

Ta scena zmieni wszystko w „Miłości i nadziei”. Prawda o ojcostwie wstrząśnie losami bohaterów i może całkowicie zburzyć życie Ege i Melis. Czy mężczyzna dowie się, że został oszukany? A może Melis jeszcze przez jakiś czas utrzyma dramatyczny sekret w tajemnicy?