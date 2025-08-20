Miłość i nadzieja, odcinek 261: Cierpiąca na amnezję Sila straci rozum! Zamkną ją w psychiatryku - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 261 - czwartek, 21.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila z tureckiej telenoweli "Miłość i nadzieja" straciła pamięć wskutek obrażeń głowy po wypadku, do którego doszło, bo Kuzey ją odtrącił! Chociaż lekarzom ze szpitala udało się uratować Silę, odniesione rany nie zagrażały bowiem jej życiu, to wystąpiła amnezja, która doprowadzi do tego, że w 261 odcinku "Miłość i nadzieja" ukochana Kuzeya trafi na długie leczenie do klinki psychiatrycznej.

Sila nie odzyska pamięci w klinice psychiatrycznej w 261 odcinku "Miłość i nadzieja"

Niestety nawet tam, pod okiem specjalistów, psychiatrów w 261 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila nie dojdzie do siebie zbyt szybko. Wręcz przeciwnie, zagubiona, zdezorientowana nie będzie wiedziała, co się z nią stało, kim jest, gdzie jest jej rodzina. Wyjawi tylko swoje imię i przypomni sobie jedynie młodszą siostrę - Bahar. Strach przed tym, że jej nie odnajdzie, wpędzi Silę w psychiczny obłęd. Kompletnie jej odbije i zacznie szukać Bahar w ogrodzie kliniki wśród innych pacjentów.

- Przepraszam, miałam siostrę Bahar. Widziałaś ją? Moja siostra nie wróciła ze szkoły, widzieliście ją? Ojciec mi ją powierzył. Moja niebieskooka Bahar... Co jeśli nie wróci? - zacznie mówić do siebie Sila. - Bahar, siostrzyczko, gdzie jesteś?! - krzyknie, ale nikt jej nie odpowie.

Obłąkana Sila w 261 odcinku "Miłość i nadzieja" uroi sobie, że znalazła Bahar

Niespodziewanie niezrównoważona Sila w 261 odcinku "Miłość i nadzieja" dostrzeże duży kamień i wyobrazi sobie, że to jej mała siostra. Weźmie ją w ramiona i zacznie kołysać jak dziecko.

- Bahar, już biegnę! Już dobrze, jestem przy tobie... Bahar, otwórz oczy, nie strasz mnie! Spokojnie, pójdziemy do doktora...

Kiedy pielęgniarka i sanitariusz znajdą Silę w stanie psychicznego obłędu, od razu w 261 odcinku "Miłość i nadzieja" zamkną ją na oddziale kliniki psychiatrycznej.

- Gdzie się podziewałaś?- Szukałam Bahar i znalazłam, ale jest wyziębiona. Lekarz musi ją obejrzeć... - Spokojnie, zadbamy o nią...

"Miłość i nadzieja" - gdzie i kiedy oglądać odcinki?

Turecką telenowelę „Miłość i nadzieja” można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 17:20 na antenie TVP2. Wszystkie odcinki "Miłość i nadzieja" są również dostępne w serwisie TVP VOD.