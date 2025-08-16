Miłość i nadzieja, odcinek 259: Kuzey nie zgodzi się na ślub z Bahar. Nie pozwoli siostrze Sili odejść - ZDJĘCIA

Bahar z tureckiej telenoweli "Miłość i nadzieja" postawiła sobie za cel ślub z Kuzeyem i razem z przebiegłą matką Cavidan jest gotowa na wszystko, by prawnik się z nią ożenił. Pozbyły się już Sili, w której Kuzey się zakochał, ale to nie wystarczy. W 259 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar zdecyduje się odejść z domu Kuzeya. Przy okazji ujawniając, że jego matka chciała się jej pozbyć za duże pieniądze, by po tym, co między nimi zaszło, nie doszło do ślubu! Sprytna gra siostry Sili skończy się porażką. Kuzey w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" nie zgodzi się na ślub, ale zatrzyma Bahar w swoim domu. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.