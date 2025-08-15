Miłość i nadzieja, odcinek 259: Kuzey nie zgodzi się na ślub z Bahar, ale nie pozwoli jej odejść - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-08-15 15:20

Bahar z tureckiej telenoweli "Miłość i nadzieja" postawiła sobie za cel ślub z Kuzeyem i razem z przebiegłą matką Cavidan jest gotowa na wszystko, by prawnik się z nią ożenił. Pozbyły się już Sili, w której Kuzey się zakochał, ale to nie wystarczy. W 259 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar zdecyduje się odejść z domu Kuzeya. Przy okazji ujawniając, że jego matka chciała się jej pozbyć za duże pieniądze, by po tym, co między nimi zaszło, nie doszło do ślubu! Sprytna gra siostry Sili skończy się porażką. Kuzey w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" nie zgodzi się na ślub, ale zatrzyma Bahar w swoim domu. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 259 - wtorek, 19.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Pilny telefonem od Bahar w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" wystarczy, by Kuzey wrócił do domu, zawrócił z drogi, gdzie dojdzie do wypadku Sili. Nie zobaczy ciężko rannej ukochanej, która będzie leżała nieprzytomna na ulicy po potrąceniu przez samochód, bo od razu pojedzie do jej siostry. Od razu zobaczy Bahar z walizką i nie zdąży nawet zapytać, o co chodzi, bo dziewczyna zapowie, że odchodzi. 

Bahar w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" wyjawi Kuzeyowi, że matka o nich wie

- Nie chcę więcej przeszkadzać ani tobie, ani twojej mamie. Żegnaj, Kuzey. Bądź szczęśliwy.

– Bahar, co ty wygadujesz? Co to ma wspólnego z moją mamą?

– Ona wie o tamtej nocy. O wszystkim, co się między nami wydarzyło...

W tym momencie w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar powie Kuzeyowi, że jego matka Naciye przeczytała list, który ona zostawiła, gdy połknęła tabletki, targnęła się na swoje życie. Jako powód odejścia Bahar poda, że Naciye nigdy nie zgodzi się, by została żoną Kuzeya. Wyjawi też, że kobieta zaproponowała jej i Cavidan pieniądze w zamian za zniknięcie z życia prawnika. Nie dały się jednak przekupić, nie przyjęły upokarzającej łapówki...

Kuzey zatrzyma Bahar przy sobie w 259 odcinku "Miłość i nadzieja"

– Bahar, nigdzie nie pójdziesz. Nie pozwolę na to. Nie pozwolę ci zniknąć z mojego życia... - zapowie Kuzey, który niby kocha Silę, ale jest też związany z jej siostrą. 

Z ust Kuzeya w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" padnie wyznanie, że nie zostawi Bahar, znajdą razem sposób, by matki dały im spokój, żeby Naciye przestała ją nienawidzić. 

– To znaczy, że weźmiemy ślub?

– Oczywiście, że nie weźmiemy ślubu, Bahar. Nie możemy. Coś takiego nigdy się nie wydarzy - uprzedzi ją Kuzey. 

Miłość i nadzieja, odcinek 259: Kuzey nie zgodzi się na ślub z Bahar, ale nie pozwoli jej odejść - ZDJĘCIA
16 zdjęć