Miłość i nadzieja, odcinek 259: Bahar nie przekona Kuzeya do ślubu! Nie pozwoli siostrze Sili odejść - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 259 - wtorek, 19.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Pilny telefonem od Bahar w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" wystarczy, by Kuzey wrócił do domu, zawrócił z drogi, gdzie dojdzie do wypadku Sili. Nie zobaczy ciężko rannej ukochanej, która będzie leżała nieprzytomna na ulicy po potrąceniu przez samochód, bo od razu pojedzie do jej siostry. Od razu zobaczy Bahar z walizką i nie zdąży nawet zapytać, o co chodzi, bo dziewczyna zapowie, że odchodzi.

Bahar w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" wyjawi Kuzeyowi, że matka o nich wie

- Nie chcę więcej przeszkadzać ani tobie, ani twojej mamie. Żegnaj, Kuzey. Bądź szczęśliwy. – Bahar, co ty wygadujesz? Co to ma wspólnego z moją mamą? – Ona wie o tamtej nocy. O wszystkim, co się między nami wydarzyło...

W tym momencie w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar powie Kuzeyowi, że jego matka Naciye przeczytała list, który ona zostawiła, gdy połknęła tabletki, targnęła się na swoje życie. Jako powód odejścia Bahar poda, że Naciye nigdy nie zgodzi się, by została żoną Kuzeya. Wyjawi też, że kobieta zaproponowała jej i Cavidan pieniądze w zamian za zniknięcie z życia prawnika. Nie dały się jednak przekupić, nie przyjęły upokarzającej łapówki...

Kuzey zatrzyma Bahar przy sobie w 259 odcinku "Miłość i nadzieja"

– Bahar, nigdzie nie pójdziesz. Nie pozwolę na to. Nie pozwolę ci zniknąć z mojego życia... - zapowie Kuzey, który niby kocha Silę, ale jest też związany z jej siostrą.

Z ust Kuzeya w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" padnie wyznanie, że nie zostawi Bahar, znajdą razem sposób, by matki dały im spokój, żeby Naciye przestała ją nienawidzić.