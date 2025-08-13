Miłość i nadzieja, odcinek 257: Melis w ciąży ukradnie dziecko? Nie pozwoli, by Zeynep była z Ege - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 257 - czwartek, 14.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Do narodzin dziecka Melis i Ege w tureckim serialu "Miłość i nadzieja" zostało jeszcze kilka miesięcy, ale ciąża żony ukochanego Zeynep wcale nie oznacza, że "rywalka" przestała być dla niej zagrożeniem. Bo uczucie łączące Ege i Zeynep nadal nie osłabło. Przeciwnie, ona spotyka się z Cihanem, ale nie zapomniała o Ege. Uwięziony w nieudanym małżeństwie Ege też nie potrafi wyrzucić z serca pięknej i dobrej wybranki.

Ciężarna Melis w 257 odcinku "Miłość i nadzieja" oszaleje z zazdrości o Zeynep

Obsesyjna zazdrość Melis o Zeynep popchnie ją w 257 odcinku "Miłość i nadzieja" do kolejnego szaleństwa. Nastoletnia córka Bulenta, biologicznego ojca Zeynep i Feraye będzie szykowała się do porodu, opiekując się w rezydencji pewnym "dzieckiem". Żona Ege uroi sobie, że trzyma w ramionach prawdziwą córkę, której postanowi przekazać nienawiść do Zeynep. Nie zauważy, że cały czas przygląda się jej służąca. Coraz bardziej przerażona zachowaniem Melis, tym, że ukradła komuś dziecko.

Komu Melis ukradnie dziecko w 257 odcinku "Miłość i nadzieja"?

- Tak to wygląda córeczko. Ta Zeynep próbuje odebrać ci tatusia! Jeśli będzie chciała wziąć cię na ręce, to pluń jej w twarz! Zeynep to żmija, a jej matka królowa żmij! Ma na imię Gonul. Latała za moim tatą. Jaka matka, taka córka. Gdy je zobaczysz, krzycz wniebogłosy! Jeśli Zeynep się do ciebie zbliży, to skręcę jej kark. Widzę, że płaczesz, gdy tylko słyszysz ich imiona... - Melis, co robisz? - Wystraszyłaś mnie na śmierć! - Powtarzając w kółku imię Zeynep oszalejesz z zazdrości! Pani Feraye! - Czemu tak krzyczysz?! - To nie jest twoje dziecko! Komu je zabrałaś?! Komu? Pani Feraye! Ege! Wezwijcie policję! - Nie krzycz wariatko! - Komu ukradłaś dziecko?!

Przyparta do muru Melis w 257 odcinku "Miłość i nadzieja" rzuci "dziecko" owinięte w kocyk na ogrodową kanapę i spoliczkuje służącą, by ta nie wezwała jej rodziców i policji.

- Przestań to lalka! Zabawka! Jestem w ciąży! Ćwiczę na niej opiekę nad dzieckiem!

- Myślałam, że prawdziwe...

Tymczasem Ege w 257 odcinku "Miłość i nadzieja" spotka się z Zeynep przed domem jej matki Gonul, gdzie dojdzie do awantury między nią a Feraye, matką Melis.

"Miłość i nadzieja" - gdzie i kiedy oglądać odcinki?

Turecką telenowelę „Miłość i nadzieja” można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 17:20 na antenie TVP2. Wszystkie odcinki "Miłość i nadzieja" są również dostępne w serwisie TVP VOD.