Miłość i nadzieja, odcinek 257: Smutny finał poszukiwań Sili. Ukryje się przed Kuzeyem. Nie powie mu, kto jej grozi! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 257 - czwartek, 14.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Gdzie jest Sila? To pytanie będzie dręczyło Kuzeya w 257 odcinku "Miłość i nadzieja" po awanturze, jaką wywoła w nocnym klubie, gdzie znajdzie ukochaną z Alperem, w otoczeniu innych mężczyzn! Szantażowana, odrzucona narkotykami Sila, którą Alper w zmowie z jej matką Cavidan sprzedał do nielegalnego klubu, wykorzysta zamieszanie, by uciec przed swoim oprawcą. Ale nie znajdzie ratunku w ramionach Kuzeya!
Czy Kuzey odnajdzie Silę w 257 odcinku "Miłość i nadzieja"?
Co prawda zdesperowany prawnik w 257 odcinku "Miłość i nadzieja" ruszy na poszukiwania Sili, wybiegnie za nią na ulicę w podejrzanej dzielnicy miasta, ale nie zauważy, gdzie dziewczyna się przed nim schowa. Kryjówka Sili będzie o kilka kroków od miejsca, w którym zatrzyma się Kuzey. Choć będzie gotowy na to, by szukać ukochanej aż do skutku, to pod wpływem słów przyjaciela zacznie myśleć, że Sila wszystko ukartowała, że sama uciekła do Alpera.
- Gdzie jesteś Sila? - krzyknie Kuzey, a Sila schowa się pod pobliskim budynkiem domu.
- Dokąd idziesz? - zatrzyma go przyjaciel.
- Muszę odnaleźć Silę i porozmawiać z nią!
- O czym?
- Jeśli chcesz powiedzieć, że ona się mną bawi, to tego nie rób!
- Ty tego nie rób!
- Czego?! Nie widziałeś, jak ten człowiek ją dotykał? Ktoś ją do tego zmusił!
- Kto?
- Nie wiem, ale się dowiem! Sila taka nie jest! Nie zrobiłaby czegoś takiego! Grożą jej, rozumiesz?! Sila, gdzie jesteś? Kto ci grozi?
- Wystarczy! Widziałeś to na własne oczy. Taka jest prawda. Gdyby nie chciała, nie siedziałaby z nimi przy stole... Sam widziałeś. Śmiała się. Była pijana.
- Zmusili ją! Zrozum!
- Wtedy znalazłaby sposób, by stamtąd uciec. Ona i jej facet okradli cię i uciekli!
- Nic nie rozumiesz!
- To ty nic nie rozumiesz. Znalazłeś Silę, zadzwoniłeś do niej, przyszła? Nie, wybrała tamtego! Teraz pewnie bawi się ze swoim chłopakiem!
- Skoro mnie okradła, to po co wzięła tę pracę?
- Może już wszystko wydała? Zrozum wreszcie, Sila cię nie kochała! Nie jest dziewczyną za jaką ją uważasz!
Sila nie ujawni się Kuzeyowi w 257 odcinku "Miłość i nadzieja"
W finale 257 odcinka "Miłość i nadzieja" Sila zostanie sama na ulicy, a Kuzey odejdzie, wróci do swojego domu. Tam jego matka Naciye będzie bliska odkrycia prawdy o tym, że Cavidan pozbyła się Sily, by jej młodsza córka Bahar została żoną Kuzeya. Sila poczuje się zagubiona, że ukochany w nią zwątpił i właśnie wtedy dojdzie do tragicznego wypadku...