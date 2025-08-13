Miłość i nadzieja, odcinek 257: Smutny finał poszukiwań Sili. Ukryje się przed Kuzeyem. Nie powie mu, kto jej grozi! - ZDJĘCIA

- Gdzie jesteś Sila? - krzyknie Kuzey, a Sila schowa się pod pobliskim budynkiem domu.

- Dokąd idziesz? - zatrzyma go przyjaciel.

- Muszę odnaleźć Silę i porozmawiać z nią!

- O czym?

- Jeśli chcesz powiedzieć, że ona się mną bawi, to tego nie rób!

- Ty tego nie rób!

- Czego?! Nie widziałeś, jak ten człowiek ją dotykał? Ktoś ją do tego zmusił!

- Kto?

- Nie wiem, ale się dowiem! Sila taka nie jest! Nie zrobiłaby czegoś takiego! Grożą jej, rozumiesz?! Sila, gdzie jesteś? Kto ci grozi?

- Wystarczy! Widziałeś to na własne oczy. Taka jest prawda. Gdyby nie chciała, nie siedziałaby z nimi przy stole... Sam widziałeś. Śmiała się. Była pijana.

- Zmusili ją! Zrozum!

- Wtedy znalazłaby sposób, by stamtąd uciec. Ona i jej facet okradli cię i uciekli!

- Nic nie rozumiesz!

- To ty nic nie rozumiesz. Znalazłeś Silę, zadzwoniłeś do niej, przyszła? Nie, wybrała tamtego! Teraz pewnie bawi się ze swoim chłopakiem!

- Skoro mnie okradła, to po co wzięła tę pracę?

- Może już wszystko wydała? Zrozum wreszcie, Sila cię nie kochała! Nie jest dziewczyną za jaką ją uważasz!