Miłość i nadzieja. Ege uklęknie przed Zeynep! O mały włos nie przyłapie ich Melis

Miłość i nadzieja. Gorące wyznanie i ucieczka przed Melis! Emocje sięgną zenitu!

Już niebawem w serialu "Miłość i nadzieja" widzowie będą świadkami poruszającej i jednocześnie pełnej napięcia sceny. Wszystko rozegra się w salonie ślubnym, do którego Melis uda się z Belkis, by wybrać suknię na swój ślub z Ege.

W tym samym czasie Zeynep i Ege spotkają się w tym samym miejscu. Zeynep pomoże Ege dobrać garnitur, ale szybko atmosfera stanie się znacznie bardziej intymna. Gdy zostają sami w przymierzalni, Ege uklęknie przed Zeynep i wyzna jej miłość oraz zapewni o swojej lojalności.

Para nie tracąc nadziei — wciąż będzie przekonana, że Ege zdoła uciec przed ślubem.

W przymierzalni niespodziewanie pojawi się Melis. Podejrzliwa dziewczyna zacznie przeszukiwać boks po boksie, aż w końcu stanie tuż przed kotarą, za którą ukrywają się zakochani. Widzowie wstrzymają oddech...

W ostatniej chwili rozbrzmi jednak dźwięk telefonu. Melis odbierze połączenie i rozproszona rozmową, zrezygnuje z dalszego przeszukiwania przymierzalni.

Miłość i nadzieja odcinek 222. Przeczytaj streszczenie odcinka

Kuzey stara się przekonać Hulyę, że Arif trwonił jej pieniądze. Melis i Belkis wybierają suknię ślubną dla przyszłej panny młodej. Feraye zapewnia Gönül i Bülenta, że nie pozwoli na to, by Melis trafiła do więzienia. Ege czuje, że jego związek z Melis nie ma sensu.

Kiedy oglądać 222. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 222. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 26 czerwca, o godz. 17:15 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to turecki serial obyczajowy, który od swojej premiery we wrześniu 2022 roku zdobył serca widzów w Turcji. Opowieść o młodej dziewczynie, która musi zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami losu, porusza i inspiruje. Co sprawia, że serial jest tak popularny? Serial "Miłość i nadzieja" opowiada historię 18-letniej Zeynep, w którą wciela się utalentowana Eda Elif Başlamışlı. Dziewczyna marzy o studiach, ale jej plany zostają nagle pokrzyżowane, gdy jej matka trafia do więzienia. To jednak nie koniec niespodzianek.

Wkrótce Zeynep trafia do domu ojca, którego nigdy nie poznała. Okazuje się, że jest nim Bülent, odnoszący sukcesy prawnik. Mężczyzna postanawia pomóc dziewczynie, nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości. Bülent wyciąga do Zeynep pomocną dłoń w momencie, gdy ta zostaje całkiem sama sądząc, że matka ja opuściła i uciekła z kochankiem. Czy dziewczyna odkryje prawdę o swoim ojcu? Jak potoczą się jej losy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja".

Za reżyserię serialu "Miłość i nadzieja" odpowiadają Gürsel Ateş i Reyhan Usta. Produkcja była emitowana na antenie Kanal D i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony widzów. "Miłość i nadzieja" to serial, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom tureckich produkcji. Fabuła pełna emocji, tajemnic i wzruszeń sprawia, że widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Jeśli szukacie serialu, który poruszy Wasze serca, koniecznie sięgnijcie po "Miłość i nadzieję".

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.