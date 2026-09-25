La Promesa, odcinek 487: Vera odkryje spisek Santosa?! Zacznie rozumieć, dlaczego jej matka przyjechała - ZDJĘCIA

Vera demaskuje intrygę Santosa w 487. epizodzie La Promesy

Vera z rosnącą nieufnością obserwuje poczynania Santosa oraz swojej matki. W 485. odsłonie wyjawiła chłopakowi, że spotkała księżną de Carril, a niedługo potem Petra nabrała podejrzeń o celowym sprowadzeniu arystokratki na teren majątku. Teraz główna zainteresowana idzie o krok dalej. Dziewczyna domyśla się, że to Santos zorganizował wizytę księżnej w pałacowych murach. Powoli uświadamia sobie, że ten niespodziewany przyjazd ma ścisły związek z jej ostatnimi przeżyciami i zawiłą relacją, chociaż wciąż brakuje jej kilku kluczowych elementów układanki.

Lope usłyszy od Very ważne wyznanie o pieniądzach

Związek Very i Lopego wciąż natrafia na poważne przeszkody klasowe, które mogą zaważyć na ich wspólnej doli. W 482. odcinku zakochani snuli romantyczne wizje przyszłości, jednak niedługo potem pokojówka przyznała się ukochanemu do swojego arystokratycznego rodowodu. Obecnie młoda kobieta za wszelką cenę stara się dowieść, że szczere uczucie ma większą wartość niż majątek i szlacheckie tytuły. Ta konfrontacja okaże się kluczowa, ponieważ po wyjściu na jaw prawdy o pochodzeniu dziewczyny, dynamika ich miłosnej relacji może ulec całkowitej zmianie.

Tajna produkcja dżemów w La Promesie i pomocna dłoń Rómulo

Niedawno Simona wpadła na pomysł, by przywrócić w pałacu wyrób owocowych przetworów, z których dochód miałby wspomóc zwolnioną przez don Fermína Virtudes. W 487. epizodzie służba w pełnej konspiracji rozpoczyna gotowanie konfitur. Rómulo ostatecznie przymyka oko na ten proceder i oficjalnie popiera sprzedaż słodkości, pragnąc pomóc zdesperowanej kobiecie w stanięciu na nogi. Zarobiona gotówka z pewnością ułatwi jej życiowy start po utracie dotychczasowego stanowiska, jednak całe przedsięwzięcie wymaga od wszystkich pracowników zachowania absolutnej dyskrecji.

Cruz przygotowuje muzyczną niespodziankę dla Manuela

Manuel powoli przyzwyczaja się do życia w posiadłości po dramatycznym powrocie z frontu. Jeszcze niedawno wspólnie z Salvadorem krył przed rodziną zniknięcie Curra, a teraz znajduje się w centrum uwagi za sprawą swojej matki. Cruz angażuje się w organizację uroczystego koncertu powitalnego dla syna, który ma uświetnić jego szczęśliwe ocalenie z wojennej pożogi. Choć młodzieniec jest głównym bohaterem nadchodzących dni, w pałacowych korytarzach wciąż krążą niepokoje związane ze skomplikowaną sytuacją życiową Martiny i Curra.

Gdzie obejrzeć 487. odcinek telenoweli La Promesa?

Kolejna odsłona hiszpańskiej produkcji „La Promesa - pałac tajemnic” zadebiutuje na ekranach we wtorek, 29 września 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Fani będą mogli śledzić najnowsze perypetie swoich ulubieńców również za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD. To właśnie tam rozstrzygną się najbliższe dylematy życiowe Manuela, Lopego, Very, Santosa, Virtudes oraz pozostałych mieszkańców majestatycznej posiadłości.

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