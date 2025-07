Spis treści

Emanet. Bliskość Nany i Yamana. Ten dotyk utkwi im w pamięci

W tureckiej telenoweli Emanet coraz bliżej do momentu, kiedy Yaman pozna prawdę o tym, że Nana była siostrą Aiza. Zanim jednak to się stanie, oboje nie będą mogli oprzeć się wrażeniu, że ich do siebie ciągnie. Yaman Kirimli poczuje do Nany to, co czuł na początku znajomości z Seher... W 645. odcinku serialu dojdzie pomiędzy nimi do pierwszej, choć nieśmiałej bliskości.

Po tym, jak Nana odkryje, że to Idris zabił jej brata, będzie roztrzęsiona. Odreagowania będzie szukała w zabawie z Yusufem. Ona i jej podopieczny zaczną strzelać do tarczy, a następnie sięgną po pistolet na wodę! Cali mokrzy oddadzą się beztroskiej zabawie!

Yaman będzie się im przyglądał z oddali, a następnie zabierze z rąk Nany wodną zabawkę. Kiedy będzie trzymał ją za nadgarstek, ich spojrzenia się spotkają na dłuższą chwilę. Oboje będą sobie patrzyli głęboko w oczy, po czym Kirimli odgarnie z twarzy opiekunki mokre kosmyki włosów. Tę chwilę przerwie pojawienie się głodnego Yuaufa.

Przygotuję danie z moich rodzinnych stron. Zobaczysz, że tym razem na pewno świetnie mi się uda

- powie Nana.

Już po chwili zajmie się gotowaniem, ale w jej głowie będą tkwiły obrazy sprzed chwili. Także Yaman nie będzie mógł o tym zapomnieć. Zobacz ZDJĘCIA z odcinka w poniższej galerii zdjęć.

Kiedy 645 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 645 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 lipca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

Polecamy: Nana i Yaman wezmą ślub w "Emanet". Przy wszystkich powie "NIE"!

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.