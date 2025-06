Tureckie seriale

Dziedzictwo. Wyjaśniamy, jak Yaman pozna prawdę. Przeprosi i schowa dumę do kieszeni? Streszczenie 614 odcinka Emanet (27.06.2025) - ZDJĘCIA

W rezydencji Kirimli w tureckim serialu "Dziedzictwo" bardzo szybko wyjdzie na jaw, że to przez Aynur, a nie Nanę, Yusuf trafił do szpitala. W tym artykule zdradzamy, jak o tym fakcie dowie się Yaman i co postanowi później. Zobacz na ZDJĘCIACH czy zdecyduje się przywrócić Nanę w "Emanet" na stanowisko. Schowa dumę do kieszeni?