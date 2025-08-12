Dziedzictwo odcinki 652-658. Yaman uratuje Nanę i nie pozwoli ukochanej na wyjazd. Tak zabije Idrisa. Streszczenia odcinków od 11-17.08.2025 - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w odcinkach 652-658 "Dziedzictwa"?

Główni bohaterowie "Dziedzictwa", Yaman i Nana, staną przed trudnymi wyborami, decyzjami, które wpłyną na ich przyszłość, na rodzinę, którą stworzyli dla Yusufa. Wydarzenia, które rozegrają się w 652-658 odcinkach tureckiej telenoweli "Emanet" na szczęście pozwolą im się uwolnić od Idrisa, przyrodniego brata Nany, który wmówił jej, że to Yaman jest zabójcą Aziza. Przeczytaj streszczenia i dowiedz się, jak zginie Idris, jak Yaman ocali Nanę przed swoim największym wrogiem.

"Dziedzictwo" (Emanet) odcinek 652 - poniedziałek, 11.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Ferit sprawnie przeprowadza akcję, która kończy się aresztowaniem Cansu oraz mężczyzny, któremu dostarczała dzieła sztuki. Pozwala to na oczyszczenie Esry z zarzutów. Idris planuje użyć Nany jako przynęty do zwabienia Yamana. Ten zaś stara się odnaleźć i uratować kobietę. Nedim decyduje się działać samodzielnie, by uwolnić Nanę, ale sytuacja się komplikuje.

Gdy Yaman odkrywa, że przez działania Nedima stracił szansę na uratowanie dziewczyny, wpada w szał, co prowadzi do starcia między nimi. Nedim śledzi Yamana, który wyrusza na poszukiwania Nany. W ich trakcie zastawia pułapkę na Idrisa, znajduje jego kryjówkę i podejmuje próbę uwolnienia kobiety.

"Dziedzictwo" odcinek 653 - wtorek, 12.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Uwięzieni Nana i Yaman wzajemnie się wspierają. Idris dowiaduje się, że może otrzymać spadek po Azizie. Zanim uda się do prawnika, postanawia zrealizować swój okrutny plan zabicia pary. Wkrótce zostaje aresztowany przez policję. Nana zaczyna tracić nadzieję na ocalenie, ale Yaman znajduje w sobie niezwykłą siłę i ratuje ją. Nie jest jednak pewny, czy zdążył na czas. Ferit przesłuchuje Idrisa i wpada w złość, gdy dowiaduje się, że Yahyaolu zostawił uwięzionych na pastwę losu. Wyrusza do miejsca, w którym Idris ma ich przetrzymywać.

"Dziedzictwo" odcinek 654 - środa, 13.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Idris ma zawieźć Ferita do miejsca, w którym przebywają Nana i Yaman. Wykorzystując moment nieuwagi funkcjonariusza, kradnie samochód i ucieka. Yaman ratuje życie Nanie i niesie wyczerpaną kobietę do szpitala. Na drodze staje im jednak Idris, co prowadzi do starcia między mężczyznami. Yaman doznaje obrażeń, a jego rywal ginie. Ferit, rozmawiając przez telefon z Ceylan, głośno informuje o jej przyjeździe do Stambułu i pyta Volkana o pomoc w wyborze prezentu dla niej. Ayse nie potrafi ukryć swojej zazdrości.

"Dziedzictwo" odcinek 655 - czwartek, 14.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Mieszkańcy rezydencji są zachwyceni wiadomością, że Yaman odnalazł Nanę. Jedynie Aynur jest niezadowolona, ponieważ jej plany pozbycia się rywalki znów się nie powiodły. Yaman i Nana przebywają w szpitalu, a mężczyzna nie opuszcza kobiety na krok. Obecny jest tam także Nedim, który szybko zauważa, że Yaman darzy Nanę uczuciem. Mimo narastającej wściekłości, stara się to ukryć.

Nana ma nadzieję, że Yaman zaproponuje jej, by została. On z kolei liczy na to, że kobieta sama zrezygnuje z wyjazdu. Żadne z nich nie robi jednak pierwszego kroku. Wkrótce para razem odwiedza grób Aziza. Yaman symbolicznie zawiera z nim pokój i obiecuje, że zaopiekuje się jego siostrą.

Ferit cieszy się z zazdrości Ayse i dodatkowo podsyca ją, prosząc o pomoc w wyborze prezentu dla Ceylan. Ayse jest zaskoczona, gdy odkrywa, że była zazdrosna o córkę przyjaciela Ferita, która jest nastolatką. Tymczasem Ali informuje Sultan, że Duygu spodziewa się dziecka i prosi ją, by do nich przyjechała.

"Dziedzictwo" odcinek 656 - piątek, 15.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Nana planuje zatrzymać się w hotelu przed wyjazdem, ale Yaman się na to nie zgadza. Gdy kobieta wraca do rezydencji, wszyscy domownicy są zachwyceni, a najbardziej uradowany jest Yusuf, który wierzy, że Nana zostanie z nimi na stałe. Ayse oddycha z ulgą na widok Ceylan, i chociaż zdaje sobie sprawę jak bardzo była zazdrosna o Ferita, nadal nie dopuszcza do siebie myśli, że mogłaby go wciąż kochać. Ferit dostrzega jednak jej reakcje i wierzy, że nadal nie jest jej obojętny. Tymczasem komendant angażuje Ferita i Ayse w tajną misję, której celem jest rozbicie grupy handlującej dziećmi. Byli małżonkowie mają udawać parę starającą się o potomstwo. Ostatecznie do Ayse zostaje przydzielony partner z innego wydziału.

"Dziedzictwo" odcinek 657 - sobota, 16.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Ferit informuje Yamana i Nanę, że poszukiwania dokumentów kobiety się przedłużają. Para przyjmuje to z ulgą. Yaman zamierza poprosić Nanę, by została, ale przypadkiem podsłuchuje jej rozmowę z Pinar. Wynika z niej, że opiekunka dostała ofertę pracy na uniwersytecie w Tbilisi, co od zawsze było jej wielkim marzeniem. Nana informuje Yusufa o swoim nadchodzącym wyjeździe. Tymczasem Ayse doskonale dogaduje się z nowym policyjnym partnerem, Ertanem, co wywołuje zazdrość u Ferita. Sultan szykuje się do wyjazdu do Alego i Duygu.

"Dziedzictwo" odcinek 658 - niedziela, 17.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Podczas pożegnania Sultan staruszka nie kryje wzruszenia. Nana przygotowuje się do podróży. Ani ona, ani Yaman nie potrafią przyznać, że nie chcą, by wyjeżdżała. Yaman stara się to opóźnić - kiedy Nana planuje złożyć wniosek o paszport, wymyśla dodatkowe zadania, by jej w tym przeszkodzić.

Gdy Ferit dostarcza mu znalezione dokumenty, Yaman postanawia je przed nią ukryć. Ertan i Ayse odnoszą sukces w trakcie wspólnej akcji. Ferit, targany zazdrością o Ertana, jednocześnie czuje, że powinien być ostrożny. Pomimo iż Ayse jest sceptyczna wobec jego ostrzeżeń, wydaje się, że mężczyzna ma rzeczywiście niecne zamiary.

