Dziedzictwo, odcinek 663: Nana zemdleje w ramionach Yamana! To on doprowadzi do tragedii - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 663 - piątek, 21.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Nedim nie da rady zaakceptować tego, że Nana wybrała Yamana, ale to Yusuf znajdzie sposób, by jeszcze mocniej połączyć opiekunkę i wuja. Zaproponuje, by Nana zaprosiła Yamana na wspólną kolację. Niestety, ten pomysł okaże się tragiczny w skutkach. Yaman, który wciąż ukrywa swoje uczucia za maską gniewu, wybuchnie i brutalnie zrani Nanę.

- Nie patrz tak, wiele dla mnie zrobiłeś, chcę ci podziękować. Poza tym, masz zły humor… - powie Nana w 663 odcinku „Dziedzictwa”.

- Nie trzeba podziękować ani kolacji.

- Nie, tym razem nie pozwolę! Rozumiem, co się dzieje… Smucisz się, bo straciłeś bliskich, ale nie zamykaj się w sobie. Nie odchodź w mrok… Znam drogę. Zaufaj mi. Wyjdziemy z tych ciemności - wyzna opiekunka, widząc stan mężczyzny.

Yaman nawrzeszczy na Nanę! Tym razem przesadzi?

Oziębły Yaman przerazi się, że kobieta sięga do jego duszy, coraz głębiej wchodzi w psychikę i emocje i trafnie relacjonuje to, co siedzi mu w głowie. Tego w 663 odcinku „Dziedzictwa” nie wytrzyma!

- Jakim prawem mieszasz się w moje życie? Jesteś tylko opiekunką! To wszystko! Pilnuj swojego miejsca, masz zajmować się tylko Yusufem, czy to jasne?! - nawrzeszczy Yaman, doprowadzając Nanę do omdlenia!Nana zemdleje w ramionach Yamana

Wstrząsająca scena sprawi, że Yaman po raz pierwszy poczuje się winny? Nana zasłabnie w jego ramionach, a on w panice przeniesie ją do łóżka. Kiedy kobieta otworzy oczy, władca rezydencji zda sobie sprawę, że przesadził i że jego gniew może zniszczyć jedyną osobę, która daje mu nadzieję.

„Dziedzictwo” odcinek 663. Co jeszcze się wydarzy?

Tymczasem Ferit zacznie zwierzać się Ayse z trudnego dzieciństwa i przypomni, jak wiele zawdzięcza Yamanowi. Wspólnie będą szukać dowodów niewinności Ayse, a Ertan zacznie podejrzewać, że Ferit zna prawdę o jego podłych intrygach.

663 odcinek „Dziedzictwa” przyniesie widzom mieszankę gniewu, bólu i emocji, które na długo zostaną w pamięci fanów serialu. Czy Yaman zdobędzie się wreszcie na szczerość wobec Nany? A może jego twarde serce znów zamknie się przed miłością?