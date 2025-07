Spis treści

Nana pozna prawdę o zabójcy Aziza

Największa tajemnica w tureckim serialu "Emanet" ujrzy światło dzienne. Nana wreszcie pozna całą prawdę o Idrisie. W jaki sposób dowie się, że to on, a nie Yaman, zabił Aziza? Ta wieść sprawi, że chwyci za broń i pojedzie do przyrodniego brata! Zabije go? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Halit skontaktuje się z opiekunką Yusufa, by zapytać czy ma pieniądze w zamian za filmik, który demaskuje człowieka, który pozbawił Aziza życia. Kiedy ta wyjaśni, że nie może skontaktować się z prawnikiem, wróg Idrisa zrozumie, że ten już miesza wokół tej sprawy. Powie Nanie przez telefon, że pomimo, że nie ma pieniędzy, i tak wyjawi jej, kto zabił jej ukochanego brata!

Nana i Halit umówią się w wyznaczonym miejscu, ale w drodze mężczyzna zorientuje się, że ktoś go śledzi. To Idris i jego ludzie! Pomimo, że zostanie dotkliwie postrzelony, uda mu się im uciec. Mocno ranny chwyci za telefon i wybierze numer Nany.

Jestem Halit Kurt. On jest bardzo złym człowiekiem, a ja widziałem wszystko...

- powie, a po chwili wyzionie ducha.

Okaże się, że zdążył przesłać do Nany nagranie, na którym czarno na białym widać, jak Idris morduje Aziza! Kobieta długo nie będzie mogła się pozbierać po tym, co zobaczy.

Co zrobi Nana? Ukryje się w samochodzie Idrisa, przyłoży broń do skroni i rozkaże jechać do lasu. Zobacz na zdjęciach, co zrobi z ohydnym zdrajcą, z którym do tej pory współpracowała. Zabije go?

Kiedy 641 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 641 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w czwartek, 24 lipca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.