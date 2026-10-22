Barwy szczęścia, odcinek 3438: Lucyna cudem przeżyje zawał serca, a Wilk oskarży Huberta o próbę zabójstwa matki? Nie przewidzi tego ruchu oszustki! - ZDJĘCIA

Lucyna nie umrze na zawał serca w 3438 odcinku "Barw szczęścia"!

Śmierć Lucyny będzie blisko w 3437 odcinku "Barw szczęścia", ale matka Wilka zostanie uratowana przez Huberta? Jak dojdzie do tego, że Zwierzchowska dostanie ataku serca na ulicy, a Pyrka pośpieszy jej na pomoc? Wściekły Hubert zjawi się w biurze Wilka, kiedy ten obmyśli kolejną intrygę, jak uprzykrzyć Pyrkom życie w ich własnym domu. Zwróci się do Lucyny z prośbą, by powstrzymała syna. Serce seniorki nie wytrzyma! Dzięki szybkiej akcji Huberta Lucyna nie umrze!

Czy Wilk w 3438 odcinku "Barw szczęścia" oskarży Huberta o doprowadzenie Lucyny do zawału serca?

Po przewiezieniu do szpitala w 3438 odcinku "Barw szczęścia" Wilk nie odstąpi Lucyny na krok, ale odwiedzi ją także Hubert. Doskonale wiedząc o tym, że to jemu Zwierzchowska zawdzięcza życie, że nie zmarła na ulicy, bo udzieli jej pierwszej pomocy na czas. Ale Wilk będzie widział to inaczej! Nic dziwnego, że Hubert wpadnie w panikę, że chciwy deweloper wytoczy mu proces i oskarży o doprowadzenie Lucyny do zawału serca.

Tak w 3438 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna odwdzięczy się Hubertowi, za uratowanie jej przed śmiercią!

Kiedy w 3438 odcinku "Barw szczęścia" Hubert przyjdzie do Lucyny do szpitala, nie tylko stanie oko w oko z Wilkiem, ale także przekona się, do czego jest zdolna wredna oszustka z wdzięczności za uratowanie życia! Co prawda Maciej zrzuci na Pyrkę winę za to, co spotkało jego matkę, lecz ona stanie po stronie... Pyrki. Uzna ratownika za bohatera, który ocalił ją przed śmiercią.

Na tym nie koniec, bo w 3438 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna zdecyduje się odsprzedać Asi i Hubertowi swoje udziały w ich domu na korzystnych warunkach. Tym samym wystąpi przeciwko własnemu synowi.

Kiedy 3438 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3438 "Barw szczęścia" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Wyrachowana Lucyna odda dom Pyrków Wilkowi? Tyle zażąda od Huberta i Asi za udziały