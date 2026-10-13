Barwy szczęścia, odcinek 3418: Nieobliczalny Daniel zastraszy Asię! Pożałuje, że chce odsunąć od niego syna Emila - ZDJĘCIA

Daniel pokaże swoją mroczną stronę w 3418 odcinku "Barw szczęścia"

Okrucieństwo Daniela wobec narkomana Adama to w 3418 odcinku "Barw szczęścia" będzie dowód na to, że weteran wojenne, żołnierz Legii Cudzoziemskiej jest niezrównoważony psychicznie! Przekona się o tym także Asia, która postanowi chronić Emila przed takim ojcem. Zanim oczywiście Daniel pokaże także wobec niej mroczną stronę swojej osobowości.

Po tym jak uwolni zakładnika w 3418 odcinku "Barw szczęścia" uprzedzi Huberta (Marek Molak), że nie pozwoli, żeby taki degenerat mieszkał pod jednym dachem z jego synem! Mało tego, Daniel będzie dumny z siebie, że wziął sprawy w swoje ręce, a z Pyrki zacznie kpić, że jej mięczakiem, niezdolnym do tego, aby chronić swoją rodzinę.

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Groźby Daniela wobec Asi w 3418 odcinku "Barw szczęścia"

Po starciu z Hubertem w 3418 odcinku "Barw szczęścia" Daniel wpadnie do domu Pyrków, żądając od Asi widzenia z Emilem. Była żona zapowie, że po tym, co zrobił ich lokatorowi Adamowi, nie może zbliżać się do chłopca bez jej wiedzy.

- Nie wiem, czy po twoich wyczynach nie powinnam mu zabronić kontaktów z tobą!

- Nie masz prawa!

- Prawa? Człowieku wywozisz bezbronnego człowieka do lasu i ty powołujesz się na prawo?!

- Posłuchaj, zrobiłem to, żeby zapewnić wam bezpieczeństwo! Mojemu synowi i tobie. Żebyście nie musieli obcować z tym ćpunem oraz z tymi śmieciami, których tutaj zapraszał!

- Ja nie chcę, żeby on obcował z tobą! Sączysz mu do głowy jad i pogardę do ludzi!

- Posłuchaj, to jest też mój syn! Dlatego po raz ostatni pytam, gdzie jest i dlaczego nie odbiera ode mnie telefonów?

- Jest na korkach z matmy i ma wyciszony telefon. A teraz ty mnie posłuchaj, jeżeli spróbujesz się z nim skontaktować, przysięgam dzwonię na policję i powiem, co zrobiłeś!

- Słuchaj, nie utrudniaj mi kontaktu z synem, bo pożałujesz!

Kiedy 3418 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3418 "Barw szczęścia" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Bezwzględny Daniel zażąda od Huberta, by pozbył się degenerata z domu!