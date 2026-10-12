Barwy szczęścia, odcinek 3418: Daniel dopadnie Adama też w szpitalu! Narkoman zażąda od Huberta pieniędzy za milczenie na policji - ZDJĘCIA

Niezrównoważony Daniel w 3418 odcinku "Barw szczęścia" znów będzie groził Adamowi

W obronie syna Emila nieobliczalny Daniel w 3418 odcinku "Barw szczęścia" będzie zdolny do wszystkiego! Co prawda uwolni narkomana Adama z pułapki, którą zastawił na niego w lesie, ale nie pozwoli na to, żeby niebezpieczny lokator wrócił do domu Pyrków, mieszkał pod jednym dachem z jego dzieckiem i sprowadzał tam meneli na imprezy na haju!

Podczas pobytu narkomana w szpitala w 3418 odcinku "Barw szczęścia" bez większego trudu dostanie się do jego sali i rzuci się na Adama, by dokładnie zrozumiał, co mu grozi, jeśli doniesie na niego na policję!- Cicho, bo pożałujesz! Teraz wezmę rękę, a ty nawet nie waż się pisnąć. Wiem, że rozwiązałeś jęzor, ale teraz będziesz musiał wszystko odszczekać. Ostrzegam cię ostatni raz, jeśli powiesz o mnie cokolwiek, zwłaszcza glinom, to dopadnę cię wszędzie! Kumasz? Wszędzie...A teraz kiwnij łbem, że zrozumiałeś... No, zuch....

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Szantaż narkomana Adama w 3418 odcinku "Barw szczęścia". Zażąda od Huberta pieniędzy za milczenie

Po porwaniu Adama w 3418 odcinku "Barw szczęścia" Hubert dość szybko odkryje, kto za tym stoi, kto wywiózł chłopaka do lasu, żeby go nastraszyć. Pyrka otwarcie potępi bandyckie metody ojca Emila, które jednak w tym przypadku okażą się skuteczne.Przy okazji Hubert usłyszy od Daniela, że jest mięczakiem, który nie potrafi zadać o bezpieczeństwo swojej rodziny, naraża także jego syna.

Podczas rozmowy z Adamem w szpitalu w 3418 odcinku "Barw szczęścia" Hubert nasłucha się też od narkomana, że to on zlecił jego porwanie, wynajął bandytę, który go wywiózł do lasu i groził śmiercią! Dzięki relacji porwanego pozna prawdę o tym, co mu zrobił Daniel.

- Co się stało? Skąd ty się wziąłeś w tym lesie?

- Ty się jeszcze głupio pytasz?! Jakiegoś bandziora na mnie nasłaliście i teraz będziesz udawał przyjaciela?!

- Jakiego bandziora?

- Słuchaj, może i jestem lumpem, ale swój honor mam! Zabieraj stąd te łapówki! Ocknąłem się dopiero w lesie. Przywiązany do drzewa. Myślałem, że koniec ze mną!

- Jak się uwolniłeś?

- Sam mnie uwolnił. Dopiero następnego dnia! Przyszedł i powiedział, że jak wrócę do waszego domu, to mnie ukatrupi. Więc kto miał go wynająć, jak nie wy!

- Przysięgam, że nie my...

- Dużo musieliście za niego zapłacić. To było widać od razu, że to był profesjonalista od brudnej roboty!

- Adam, przecież ta historia się w ogóle nie klei! Wpadłeś pod auto, ja odbierałem zgłoszenie, więc wiem!

- Pod auto to wpadłem dopiero jak wyszedłem z lasu! Półprzytomny po tych wszystkich torturach. Ale ja doskonale wiem, co się tutaj dzieje! Wasz bandzior to miał mnie tylko nastraszyć, ale skończyło się w szpitalu... I co, cykor cię obszedł? Teraz będziesz ze mnie głupiego przed policją robił?

- A powiedz, jak wyglądał ten porywacz?

- Przecież wiesz, po co pytasz?

- Czarne włosy tak? Wojskowa stylówka?

- Doskonale wiesz, kogo najmowałeś! Moja propozycja jest taka - ja się wyniosę od was z domu i nie powiem o was policji, ale chcę kasy!

- Nie będę ci nic płacił, bo z jakiej racji? A na policję mogę pójść sam. I zrobię to nawet teraz! - uprzedzi narkomana Hubert.

- Ale posłuchaj, po co na policję? Od razu na policję... - Adam nagle zmieni ton i wycofa się z szantażu.

Kiedy 3418 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3418 "Barw szczęścia" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r.,o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Bezwzględny Daniel zażąda od Huberta, by pozbył się degenerata z domu!

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