Barwy szczęścia, odcinek 3368: Przełomowa decyzja Darka po śmierci Karola. Zniknie w Portugalii

"Barwy szczęścia" odcinek 3368 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Dramatyczne wydarzenia z poprzednich odcinków „Barw szczęścia” na zawsze odmieniły życie Darka. Przypomnijmy, że Karol zginął po brutalnym ataku nożownika w szpitalu, kiedy próbował uspokoić uzależnionego pacjenta. Ciężko ranny lekarz trafił na stół operacyjny, ale mimo walki o jego życie nie udało się go uratować.

O śmierci ukochanego Darek dowiedział się od Huberta (Marek Molak), który osobiście przekazał mu tragiczną wiadomość. To właśnie wtedy świat Janickiego runął, a dzień rocznicy ich związku zamienił się w największy dramat.

Darek nie poradzi sobie ze stratą Karola

Po śmierci Karola Darek nie będzie w stanie wrócić do normalności. Ukochany był dla niego kimś więcej niż partnerem, był jego codziennością i przyszłością. Po jego odejściu wszystko straci sens. W kolejnych odcinkach stanie się jasne, że Janicki coraz gorzej radzi sobie z żałobą. Wspomnienia będą go prześladować, a mieszkanie, które dzielił z Karolem, zacznie przypominać o stracie na każdym kroku.

Przełomowa decyzja Darka w 3368 odcinku „Barw szczęścia”

W 3368 odcinku „Barw szczęścia” Darek podejmie decyzję, która zaskoczy wszystkich. Postanowi wyjechać na staż do Lizbony i spróbować zacząć życie od nowa, z dala od miejsc, które kojarzą mu się z Karolem. Wyjazd do Portugalii nie będzie jednak tylko szansą zawodową. Dla Darka stanie się przede wszystkim próbą ucieczki od bólu i sposobem na poradzenie sobie z traumą po stracie ukochanego.

Decyzja o wyjeździe uruchomi kolejne zmiany. Darek zacznie porządkować swoje sprawy i przygotowywać się do opuszczenia kraju na dłużej. Już w 3371 odcinku „Barw szczęścia” zaproponuje Kajtkowi (Jakub Dmochowski), by zamieszkał w jego mieszkaniu. To będzie wyraźny sygnał, że nie planuje szybkiego powrotu i naprawdę chce zostawić wszystko za sobą.

Wyjazd do Lizbony może okazać się dla Darka czymś więcej niż tylko nowym etapem w karierze. Wszystko wskazuje na to, że będzie chciał odciąć się od przeszłości i zamknąć bolesny rozdział swojego życia.