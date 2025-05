Barwy szczęścia, odcinek 3201: Małgorzata i Jerzy nie uwierzą w przekręt Andrzeja! Wpadną na nowy trop? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

- My Małgosiu to nie mamy na co narzekać. Pomyśl o Dżo

- Wiadomo, owinął sobie ją wokół palca...

- A potem okradł!

- Co on wziął? Samochód używany, kilka obrazów, ile to może być?

- Ale samochód dobry, a obrazy oryginały. Andrzej znał się na tym, nie wziąłby byle czego.

- Ale nie, Jureczku, przecież on był bogaty!

- Tego właśnie nie wiemy...

- No jak nie? Widzieliśmy jego samochody, zachwycałeś się jego sygnetem, pamiętasz?

- Samochód można wypożyczyć. Sygnet? Nie byłem u jubilera, to nie wiem...

- Nie, nie Jureczku. Coś mi się ta historia nie klei...

- A może miał większy apetyt, ale nagle musiał uciekać? Bo ktoś mu deptał po piętach i nagle zniknął? Pod osłoną nocy...

- A co by było, gdyby doszło do ślubu?

- Nawet nie gdybaj, dobrze, że Dżo wyszła z tego cało i zdrowo!