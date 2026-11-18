„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 527. Potajemny ślub Jany i Manuela wykryty przez Petrę

Droga Jany i Manuela do ołtarza znacznie się wydłużyła. Choć syn markizy poprosił wybrankę o rękę już dawno temu, realizację tych zamierzeń wstrzymał jego wyjazd na front z Currem. Po powrocie z wojny para wznowiła jednak przygotowania do uroczystości. Aby uniknąć kolejnych komplikacji, zakochani postanowili wziąć ślub w pełnej konspiracji przed resztą domowników posiadłości La Promesa. Ich ostrożność okaże się jednak niewystarczająca za sprawą zapisków Maríi Fernández, która wiedziała o ceremonii i odnotowała ten fakt w swoim zeszycie. Przy udziale Santosa pamiętnik przejęła Petra. Po lekturze notatek pokojówka błyskawicznie połączyła fakty, a odkrytą tajemnicą Jany i Manuela od razu podzieliła się z markizą Luján.

Cruz przerywa ceremonię i wygania Janę z posiadłości w 527. odcinku „La Promesy”

W dniu ślubu stremowani, ale szczęśliwi i odświętnie ubrani narzeczeni stawią się w kaplicy. Jana nie będzie jeszcze świadoma, że misterny plan wyszedł na jaw, i z ulgą powita chwilę, na którą oboje tak długo wyczekiwali.

- Czuję, że wszystko, co najtrudniejsze, już za nami - stwierdzi pełna nadziei dziewczyna, nie przeczuwając nadciągającego dramatu.

Chwilę później w progu świątyni, zamiast oczekiwanego duchownego, stanie rozgniewana markiza Cruz. Matka pana młodego bez wahania przystąpi do ataku na syna oraz jego wybrankę, dając upust swojemu oburzeniu.

- Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek widziała pana młodego przy ołtarzu bez matki chrzestnej u boku. Naprawdę myśleliście, że możecie zrobić coś takiego, a ja się nie dowiem? - rzuci ostro w stronę pary.

Zszokowani narzeczeni spróbują ustalić źródło przecieku. Arystokratka z nieskrywaną satysfakcją wyjawi, że o całej intrydze przeczytała w zeszycie Maríi Fernández, co pozwoliło jej zjawić się na miejscu tuż przed rozpoczęciem obrzędu.

- Ważne, że przybyłam na czas, by powstrzymać ten skandal, który całkowicie zrujnowałby imię Luján - zakomunikuje triumfalnie markiza.

Konsekwencje dla niedoszłej panny młodej będą jeszcze dotkliwsze. Markiza kategorycznie zabroni Janie powrotu do pałacu, uniemożliwiając jej nawet spakowanie osobistego dobytku.

- Sama dopilnuję, żeby je spalić - rzuci bezwzględną groźbą Cruz.

Próba interwencji ze strony Manuela i stanięcie w obronie ukochanej na nic się zdadzą, gdyż matka natychmiast uciszy syna.

- Manuelu, dość tego. Proszę, nie utrudniaj mi tego - utnie dyskusję arystokratka.

W rezultacie wyczekiwana uroczystość zamieni się w życiową katastrofę, stawiając wyrzuconą Janę w dramatycznym położeniu.

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 527. Gdzie i kiedy oglądać serial?

Telewizyjna premiera 527. odcinka produkcji „La Promesa – pałac tajemnic” odbędzie się w środę, 25 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2. Widzowie korzystający z internetu znajdą ten epizod, podobnie jak wcześniejsze odsłony hiszpańskiego hitu, na platformie streamingowej TVP VOD.

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