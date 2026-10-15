W poprzednim odcinku Ewa obudziła się w szpitalu po zawale. Karol próbował sprowadzić do kliniki Krystiana, który jest na terapii odwykowej i próbuje dojść do siebie po rozstaniu z Łucją. Oskar, będący w delegacji, przekazał Brianowi informacje o stanie Ewy i o nieobecności Karola. W tym samym czasie pojawił się problem z ważnym spotkaniem z potencjalnym inwestorem osiedla. Brian musiał przejąć sprawę kontraktu, choć zupełnie się na nim nie znał. Łukasz wciąż nie wiedział, jak odpowiedzieć na prośbę Szymona, bo nadal kocha Martę, dlatego poprosił Bartka o radę. Tymczasem rywal Łukasza wypisał się z kliniki i z pomocą Laury zorganizował piknik dla ukochanej. Ich radość nie trwała jednak długo.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Pierwsza miłość” odcinek 4271 - streszczenie

Julka będzie miała problem w domu. Kiedy ani matka, ani Kacper nie odbiorą telefonów, zadzwoni do Pawła. Wkrótce dołączą do nich Marysia, a drobna katastrofa niespodziewanie zamieni się w nastrojowy wieczór. Po powrocie z pracy Kacper zastanie całą trójkę w świetnych humorach. Emilka poczuje się samotna, co odbije się na jej pracy. Widok Norberta wtulonego w Ilonę wyprowadzi ją z równowagi. Szukając ukojenia, Emilka sięgnie po kieliszek wina. Marta zacznie martwić się o Szymona i dowie się o kosztownej, eksperymentalnej terapii za granicą. Bez wiedzy męża założy w internecie zbiórkę na jego leczenie.

„Pierwsza miłość” odcinek 4271 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4271. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w piątek, 23 października 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Tego dnia widzowie poznają dalsze losy Julki, Emilki i Marty.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany na antenie Polsatu od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Losy bohaterów splatają przyjaźnie, rodzinne relacje, praca i uczucia. Nie brakuje tu romansów, rozstań, powrotów, zdrad, rodzinnych tajemnic ani kryminalnych intryg. Miejskie życie Wrocławia kontrastuje ze swojskim Wadlewem, gdzie obok dramatów pojawiają się też lżejsze historie. W serialu grają m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski