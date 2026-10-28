Pierwsza miłość, odcinek 4282: Pacjentka pogrąży Bilewicza w mediach, a ojciec Floriana zadecyduje o jego dalszej karierze - ZDJĘCIA

Grażyna odsunie Radka od operowania w 4282. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4279. odcinku „Pierwszej miłości” Radek wdał się w ostrą wymianę zdań z Florianem i po raz kolejny naraził się Grażynie. To był szczególnie niekorzystny moment, ponieważ właśnie teraz najbardziej potrzebowałby jej wsparcia. Pacjentka, którą operował, zamierza bowiem pozwać go za przekroczenie uprawnień. W 4282. odcinku sytuacja lekarza jeszcze się pogorszy. Grażyna podejmie decyzję o odsunięciu go od operowania. Jednocześnie wyniki histopatologii pacjentki nie potwierdzą przypuszczeń Radka. Bilewicz nie będzie więc mógł liczyć na to, że wyniki badań rozwieją wątpliwości dotyczące jego postępowania.

Pacjentka nagłośni sprawę Radka w 4282. odcinku „Pierwszej miłości”

Na problemach zawodowych sytuacja się nie skończy. Pacjentka udzieli wywiadu, który ukaże się w jednym z portali pod wymownym tytułem „Rzeźnik z We-Medu”. Sprawa nabierze więc rozgłosu, a wizerunek lekarza zostanie poważnie nadszarpnięty. Na tym etapie nie wiadomo jednak, jakie będą dalsze konsekwencje publikacji ani jak Radek odniesie się do zarzutów. Najbardziej niepokojące okaże się to, kto zajmie się formalną skargą. Zostanie ona zgłoszona do Izby Lekarskiej, a jej rozpatrzenie przypadnie ojcu Floriana. To dodatkowe utrudnienie dla Bilewicza, ponieważ między nim a Florianem nie dzieje się najlepiej. Nie ma jednak pewności, że osobiste powiązania wpłyną na decyzję w sprawie lekarza.

Problemy Bilewicza będą się ciągnąć się w 4283. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4283. odcinku serialu nie pojawią się nowe szczegóły dotyczące samej skargi, ale wiadomo, że Radek będzie czekał na spotkanie z profesorem Kochańskim, który ma rozpatrywać jego sprawę. Maja spróbuje pomóc mu opanować nerwy, choć sama będzie obawiać się, że ojciec Floriana okaże się stronniczy.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4282. odcinka

Odcinek 4282. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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