Pierwsza miłość, odcinek 4281: Piotrek odetnie Melkę od Krystiana! Narzeczony podejmie za nią decyzję - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość", odcinek 4281: Melka dostanie ataku paniki na ulicy! Wszystko przez Łucję Reterską

W 4281 odcinku "Pierwszej miłości" okaże się, że Melka wciąż nie potrafi poradzić sobie z traumą po dramatycznych wydarzeniach, do których doprowadziła Łucja Reterska. Choć dziewczyna przeżyje postrzelenie i będzie próbowała wrócić do normalnego funkcjonowania, wspomnienia tamtych chwil nadal będą ją prześladować. Wystarczy jeden niepozorny szczegół, aby wszystkie emocje powróciły ze zdwojoną siłą! Podczas spaceru Melka zauważy bowiem na ulicy kobietę, która do złudzenia przypomni jej Reterską. Widok nieznajomej wywoła u niej tak ogromny strach, że dziewczyna niespodziewanie dostanie ataku paniki!

Melka ponownie poczuje się tak, jakby znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Choć kobieta na ulicy będzie jedynie podobna do Łucji, samo skojarzenie wystarczy, aby odżyły wspomnienia dramatycznego spotkania z napastniczką. Dziewczyna nie będzie potrafiła zapanować nad swoim przerażeniem, co pokaże, jak mocno ostatnie wydarzenia odbiły się na jej psychice.

Piotrek w 4281 odcinku "Pierwszej miłości" zabroni Melce kontaktów z Krystianem?! Sam zdecyduje, co jest dla niej najlepsze

W 4281 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek uzna, że musi jeszcze bardziej chronić Melkę przed wspomnieniami traumatycznych wydarzeń. Po kolejnym ataku paniki narzeczonej dojdzie do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie odcięcie jej od wszystkiego, co w jakikolwiek sposób przypomina Reterską. Problem jednak w tym, że policjant zacznie samodzielnie decydować, z kim ukochana powinna utrzymywać kontakt, a kogo lepiej unikać. Na liście osób, które jego zdaniem mogą negatywnie wpływać na samopoczucie Melki, znajdzie się przede wszystkim Krystian.

W 4281 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek nie będzie chciał, aby Melka miała kontakt z synem Ewy (Ewa Gawryluk), ponieważ to właśnie on przez długi czas był związany z Łucją Reterską. Krystian planował nawet wspólną przyszłość z kobietą, która później próbowała zabić Melkę. Dla ukochanego Melki będzie to wystarczający powód, aby odsunąć go od narzeczonej...

Kiedy 4281 odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji

4281 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada 2026 roku, o godzinie 18.00 w Polsacie.