Pierwsza miłość, odcinek 4281: Marysia będzie mieć romans z Pawłem? Kacper wynajmie detektywa i dostanie pikantne zdjęcia

Marysia w 4281 odcinku "Pierwszej miłości" znów będzie martwić się o Pawła! Kacper nie wytrzyma

W 4281 odcinku "Pierwszej miłości" małżeństwo Marysi i Kacpra po raz kolejny znajdzie się w poważnym kryzysie, a wszystko przez Pawła, który od swojego niespodziewanego powrotu coraz bardziej miesza w ich życiu. Krzyżanowski nie będzie już tylko wspomnieniem pierwszej wielkiej miłości Domańskiej, ale ponownie stanie się ważną częścią jej codzienności. Szczególnie że jest również ojcem Julki (Dąbrówka Kruk), a ostatnie dramatyczne wydarzenia sprawią, że Marysia zacznie jeszcze bardziej doceniać jego obecność. Niestety, Kacper będzie patrzył na całą sytuację zupełnie inaczej. Coraz trudniej przyjdzie mu uwierzyć, że żona traktuje byłego męża wyłącznie jak przyjaciela.

Sytuacja w 4281 odcinku "Pierwszej miłości" dodatkowo się skomplikuje, kiedy Marysia zacznie martwić się o Pawła, z którym nie będzie mogła się skontaktować. Domańska postanowi zadzwonić do jego brata, aby poprosić go o pomoc w nawiązaniu kontaktu z Krzyżanowskim. Zależeć jej będzie na upewnieniu się, że byłemu ukochanemu nic się nie stało. Jednak dla Kacpra będzie to kolejny sygnał, że Paweł zajmuje w sercu jego żony znacznie ważniejsze miejsce, niż ona sama chce przyznać...

"Pierwsza miłość", odcinek 4281: Kacper wynajmie detektywa! Dostanie zdjęcia Marysi i Pawła?

W 4281 odcinku "Pierwszej miłości" Kacper postanowi dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się między jego żoną a Pawłem. Nowaczyk nie zdecyduje się jednak na kolejną szczerą rozmowę z Marysią. Zamiast tego wynajmie prywatnego detektywa, któremu zleci sprawdzenie, czy Domańska rzeczywiście nie ukrywa przed nim romansu z Krzyżanowskim. Będzie chciał zdobyć niepodważalne dowody, które potwierdzą albo ostatecznie rozwieją jego podejrzenia.

Co ciekawe, w 4281 odcinku "Pierwszej miłości" detektyw będzie potrzebował zaledwie jednego dnia, aby wrócić do Kacpra z pierwszymi rezultatami swojej pracy! Prywatny śledczy dostarczy Nowaczykowi zdjęcia, które mogą rzucić zupełnie nowe światło na relację Marysi i Pawła. Na razie nie będzie jednak wiadomo, co dokładnie znajdzie się na fotografiach. Czy detektyw przyłapie Domańską w dwuznacznej sytuacji z byłym mężem? A może zdjęcia pokażą coś zupełnie innego, co zazdrosny Kacper błędnie zinterpretuje? Dowiemy się już niebawem.

Kiedy 4281 odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji

4281 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada 2026 roku, o godzinie 18.00 w Polsacie.