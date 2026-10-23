Pierwsza miłość, odcinek 4278: Emilka pojedzie błagać Bartka o powrót?! Przed spotkaniem sięgnie po wódkę - ZDJĘCIA 

"Pierwsza miłość", odcinek 4278: Emilka nie odpuści Bartka! Zacznie walczyć o byłego męża

W 4278 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka po raz kolejny przekona się, że nie jest w stanie zapomnieć o Bartku, mimo że ten zdecydował się ułożyć sobie życie u boku Ilony (Sylwia Gola). Miedzianowska przez długi czas próbowała pogodzić się z utratą ukochanego, a nawet zapewniała go, że cieszy się z jego szczęścia. W rzeczywistości jednak wciąż bardzo cierpiała i nie potrafiła zaakceptować faktu, że mężczyzna, z którym przez lata tworzyła rodzinę, wybrał inną kobietę. Tym bardziej że niedawno między byłymi małżonkami ponownie doszło do zbliżenia, które tylko rozbudziło w Emilce nadzieję na odbudowanie ich związku. Choć Bartek później uznał wspólną noc za błąd i postanowił wrócić do Ilony, jego była żona nie przestała wierzyć, że mogą jeszcze być razem...

W 4278 odcinku "Pierwszej miłości" przełomem okaże się rozmowa Emilki z Jadzią, która uświadomi jej, że zamiast bezczynnie przyglądać się szczęściu Bartka z inną kobietą, powinna w końcu zawalczyć o własne uczucia. Słowa przyjaciółki wyraźnie dodadzą Miedzianowskiej odwagi i sprawią, że postanowi przestać udawać, iż pogodziła się z rozstaniem. Emilka dojdzie do wniosku, że nie chce później żałować, iż nie zrobiła wszystkiego, aby odzyskać mężczyznę, którego nadal kocha.

Emilka w 4278 odcinku "Pierwszej miłości" przyjedzie do Wrocławia za Bartkiem! Przed We-Medem zacznie pić wódkę

Emilka w 4278 odcinku "Pierwszej miłości" rzeczywiście zrealizuje swój plan i pojedzie do Wrocławia, gdzie Bartek pracuje w klinice We-Med. Miedzianowska będzie liczyła, że niespodziewane spotkanie pozwoli jej w końcu szczerze porozmawiać z byłym mężem o ich uczuciach i wspólnej przyszłości. Jednak kiedy znajdzie się już na miejscu, zrozumie, że samo podjęcie decyzji o wyjeździe było znacznie łatwiejsze niż stanąć twarzą w twarz z ukochanym i wyznać mu, że nadal pragnie jego powrotu.

W 4278 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka zatrzyma się na parkingu przed kliniką i zacznie przygotowywać się do rozmowy z Bartkiem. Zanim zdecyduje się wejść do środka, będzie wielokrotnie ćwiczyć swoją przemowę, próbując znaleźć odpowiednie słowa, które mogłyby przekonać byłego męża do ponownego przemyślenia swojej decyzji. Miedzianowska będzie chciała powiedzieć mu wszystko, co czuje, ale jednocześnie zacznie obawiać się jego reakcji. Zdenerwowana Emilka sięgnie nawet po alkohol, aby dodać sobie odwagi! Na parkingu pod We-Medem zacznie popijać wódkę z niewielkiej butelki, tak zwanej "małpki", jednocześnie ćwicząc słowa, które zamierza skierować do Bartka.

Kiedy 4278 odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji

4278 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku, o godzinie 18.00 w Polsacie.