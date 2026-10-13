Pierwsza miłość, odcinek 4275: Szalona niespodzianka dla Marty! Przyjaciółki zrobią wszystko, by wyrwać ją z rozpaczy - ZDJĘCIA

Szymon w 4275 odcinku "Pierwszej miłości" odsunie Martę od siebie

W 4275 odcinku "Pierwszej miłości" Marta kolejny raz pojawi się w szpitalu, żeby być przy Szymonie. Od chwili, gdy stan mężczyzny gwałtownie się pogorszył, praktycznie całe jej życie zacznie kręcić się wokół jego choroby. Wcześniej Marta dowiedziała się, że jedną z ostatnich szans mogą być eksperymentalne terapie za granicą. Problem w tym, że koszt leczenia przekracza milion złotych, a nawet tak ogromna kwota nie daje pewności wyleczenia. Terapia może jedynie przedłużyć życie Szymona.

Marta mimo wszystko nie będzie chciała się poddać. Uruchomi zbiórkę i zacznie walczyć o każdą szansę dla męża. Tym bardziej zaboli ją zachowanie Szymona w 4275 odcinku "Pierwszej miłości". Kiedy przyjdzie do niego do szpitala, mężczyzna zamiast ucieszyć się z wizyty, zacznie zachowywać się podejrzanie. Ostatecznie odeśle Martę do domu. Nie wyjaśni jej jednak, dlaczego tak bardzo zależy mu, żeby została sama. To natychmiast obudzi w niej najgorsze przeczucia.

Marta w 4275 odcinku "Pierwszej miłości" będzie przekonana, że Szymon coś przed nią ukrywa

W 4275 odcinku "Pierwszej miłości" Marta wyjdzie ze szpitala kompletnie rozbita. Nie będzie potrafiła zrozumieć zachowania męża. Do tej pory to właśnie wspólne chwile były dla nich najważniejsze. Szymon doskonale wie, jak mało czasu może im zostać, dlatego jego nagła potrzeba odsunięcia żony od siebie będzie dla Marty wyjątkowo podejrzana. Zacznie zastanawiać się, czy lekarze przekazali mu coś, czego nie chce jej powiedzieć. Czy jego stan znów się pogorszył? Czy Szymon podjął jakąś decyzję za jej plecami? A może po prostu próbuje ochronić Martę przed kolejną bolesną prawdą?

W 4275 odcinku "Pierwszej miłości" odpowiedzi jeszcze nie pozna. Szymon będzie wyraźnie coś ukrywał, a jego zachowanie jeszcze bardziej podsyci złe przeczucia Marty. I właśnie wtedy wydarzy się coś, czego kompletnie się nie spodziewa.

Przyjaciółki w 4275 odcinku "Pierwszej miłości" przygotują Marcie szaloną niespodziankę!

W 4275 odcinku "Pierwszej miłości" Marta po wyjściu ze szpitala natknie się na swoje przyjaciółki. Kobiety doskonale będą wiedziały, jak bardzo ostatnie wydarzenia ją przytłaczają. Choroba Szymona. Niepewność. Ciągłe pobyty w szpitalu. Zbiórka na leczenie. I przede wszystkim świadomość, że każdy kolejny dzień może przynieść jeszcze gorsze wiadomości. Dlatego postanowią zrobić coś specjalnie dla niej.

Plan przyjaciółek rzeczywiście zadziała. Przynajmniej na moment. Marta w 4275 odcinku "Pierwszej miłości" pozwoli sobie oderwać się od szpitala, choroby i ciągłego myślenia o tym, co może wydarzyć się następnego dnia. To będzie dla niej wyjątkowo potrzebna chwila. Od dłuższego czasu kobieta praktycznie żyje w ciągłym napięciu. Nawet gdy Szymon urządził dla niej romantyczny piknik, ich szczęśliwe chwile zakończyły się kolejnym dramatem. Potem pojawiła się informacja o eksperymentalnym leczeniu i astronomicznych kosztach. Nic dziwnego, że przyjaciółki w 4275 odcinku "Pierwszej miłości" zrobią wszystko, żeby choć na kilka godzin przypomnieć Marcie, że poza szpitalem nadal istnieje normalne życie...

Kiedy 4275 odcinek "Pierwszej miłości"?

4275 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października 2026 roku o godz. 18.00 w Polsacie.

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