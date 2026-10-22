Pierwsza miłość, odcinek 4273: Tomek pobije Janka na oczach Kingi?! Jeden cios przekreśli szansę na zgodę - ZDJĘCIA

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-10-22 9:52

W 4273 odcinku "Pierwszej miłości" Janek (Maciej Mikołajczyk) spróbuje pogodzić się z Tomkiem (Oskar Wojciechowski), widząc, jak bardzo Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) cierpi przez ich konflikt. Stańczuk po raz kolejny wyciągnie rękę na zgodę, jednak syn Żukowskiej nie będzie chciał mu wybaczyć! Wściekły Tomek niespodziewanie uderzy Janka pięścią prosto w nos! Czy ten jeden cios ostatecznie przekreśli szansę na rodzinne pojednanie? Szczegóły poniżej.

Janek w 4273 odcinku "Pierwszej miłości" znów spróbuje pogodzić się z Tomkiem! 

W 4273 odcinku "Pierwszej miłości" Janek nie będzie już miał wątpliwości, że konflikt z synami Kingi coraz mocniej odbija się na jego małżeństwie. Choć Żukowska zdecydowała się dać mu kolejną szansę po zdradzie z Lilką (Sylwia Sokołowska) i wszystkich bolesnych wydarzeniach, które niemal doprowadziły do ich rozwodu, odbudowanie relacji z chłopcami okaże się znacznie trudniejsze. Szczególnie Tomek nie będzie potrafił pogodzić się z tym, że matka ponownie związała się z mężczyzną, który tak bardzo ją skrzywdził. Dla najstarszego syna Kingi powrót Janka do rodziny będzie oznaczał ryzyko kolejnego rozczarowania i cierpienia ukochanej mamy.

Stańczuk doskonale będzie zdawał sobie sprawę, że bez porozumienia z chłopcami trudno będzie mu naprawdę zacząć wszystko od nowa. Co więcej, zauważy, że Kinga coraz gorzej znosi napiętą atmosferę w domu. Żukowska w 4273 odcinku "Pierwszej miłości" znajdzie się bowiem w wyjątkowo trudnym położeniu. Z jednej strony będzie chciała odbudować małżeństwo z Jankiem, do którego wciąż coś czuje, a z drugiej nie zamierza stracić dobrych relacji z własnymi dziećmi.

Tomek w 4273 odcinku "Pierwszej miłości" uderzy Janka pięścią prosto w nos! Nie będzie chciał pojednania

Próba pogodzenia się z Tomkiem zakończy się dla Janka wyjątkowo boleśnie! Stańczuk podejdzie do chłopaka z zamiarem zakończenia niepotrzebnych kłótni, jednak szybko przekona się, że syn Kingi wcale nie jest gotowy na pojednanie. Wręcz przeciwnie, Tomek nadal będzie miał do niego ogromny żal i nie zamierza zapomnieć o tym, jak bardzo skrzywdził jego matkę. 

W 4273 odcinku "Pierwszej miłości" Tomek zamiast przyjąć wyciągniętą na zgodę rękę Janka, niespodziewanie odpowie mu zaciśniętą pięścią! Wściekły chłopak wymierzy Stańczukowi cios prosto w nos, czym całkowicie przekreśli próbę spokojnego porozumienia. Janek z pewnością nie będzie spodziewał się tak gwałtownej reakcji, szczególnie że sam podejdzie do rozmowy z zamiarem zakończenia rodzinnej wojny. Czy Tomek postanowi w najbliższej przyszłości dać mu drugą szansę? Przekonamy się wkrótce. 

Kiedy 4273 odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji

4273 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, o godzinie 18.00 w Polsacie.

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