Pierwsza miłość, odcinek 4273: Tomek pobije Janka na oczach Kingi?! Jeden cios przekreśli szansę na zgodę - ZDJĘCIA

Janek w 4273 odcinku "Pierwszej miłości" znów spróbuje pogodzić się z Tomkiem!

W 4273 odcinku "Pierwszej miłości" Janek nie będzie już miał wątpliwości, że konflikt z synami Kingi coraz mocniej odbija się na jego małżeństwie. Choć Żukowska zdecydowała się dać mu kolejną szansę po zdradzie z Lilką (Sylwia Sokołowska) i wszystkich bolesnych wydarzeniach, które niemal doprowadziły do ich rozwodu, odbudowanie relacji z chłopcami okaże się znacznie trudniejsze. Szczególnie Tomek nie będzie potrafił pogodzić się z tym, że matka ponownie związała się z mężczyzną, który tak bardzo ją skrzywdził. Dla najstarszego syna Kingi powrót Janka do rodziny będzie oznaczał ryzyko kolejnego rozczarowania i cierpienia ukochanej mamy.

Stańczuk doskonale będzie zdawał sobie sprawę, że bez porozumienia z chłopcami trudno będzie mu naprawdę zacząć wszystko od nowa. Co więcej, zauważy, że Kinga coraz gorzej znosi napiętą atmosferę w domu. Żukowska w 4273 odcinku "Pierwszej miłości" znajdzie się bowiem w wyjątkowo trudnym położeniu. Z jednej strony będzie chciała odbudować małżeństwo z Jankiem, do którego wciąż coś czuje, a z drugiej nie zamierza stracić dobrych relacji z własnymi dziećmi.

Tomek w 4273 odcinku "Pierwszej miłości" uderzy Janka pięścią prosto w nos! Nie będzie chciał pojednania

Próba pogodzenia się z Tomkiem zakończy się dla Janka wyjątkowo boleśnie! Stańczuk podejdzie do chłopaka z zamiarem zakończenia niepotrzebnych kłótni, jednak szybko przekona się, że syn Kingi wcale nie jest gotowy na pojednanie. Wręcz przeciwnie, Tomek nadal będzie miał do niego ogromny żal i nie zamierza zapomnieć o tym, jak bardzo skrzywdził jego matkę.

W 4273 odcinku "Pierwszej miłości" Tomek zamiast przyjąć wyciągniętą na zgodę rękę Janka, niespodziewanie odpowie mu zaciśniętą pięścią! Wściekły chłopak wymierzy Stańczukowi cios prosto w nos, czym całkowicie przekreśli próbę spokojnego porozumienia. Janek z pewnością nie będzie spodziewał się tak gwałtownej reakcji, szczególnie że sam podejdzie do rozmowy z zamiarem zakończenia rodzinnej wojny. Czy Tomek postanowi w najbliższej przyszłości dać mu drugą szansę? Przekonamy się wkrótce.

Kiedy 4273 odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji

4273 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, o godzinie 18.00 w Polsacie.