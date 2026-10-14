Pierwsza miłość, odcinek 4264: Marysia i Paweł zaczną wspominać dawne chwile! Zrobi się niezręcznie

Marysia w 4264 odcinku "Pierwszej miłości" po kłótni z Kacprem znajdzie ukojenie przy Pawle

W 4264 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia będzie miała zdecydowanie za dużo na głowie. Nadal nie przestanie martwić się o Melkę, która po brutalnym ataku Reterskiej straciła ciążę i usłyszała dramatyczne informacje dotyczące swojej przyszłości. Do tego dojdzie kolejny konflikt z Kacprem. Nowaczykowi nie spodoba się samodzielna walka żony z podejrzanym mężczyzną kręcącym się pod szkołą Julki, podczas gdy Marysia zarzuci mu bierność. Między małżonkami dojdzie do sprzeczki, a Domańska zostanie ze wszystkimi emocjami praktycznie sama.

Właśnie wtedy na jej drodze pojawi się Paweł. W 4264 odcinku "Pierwszej miłości" spotkają się w parku i zaczną spokojnie rozmawiać. Krzyżanowski szybko zauważy, że Marysia jest przybita, a ona nie będzie musiała długo tłumaczyć mu, co się dzieje. Ich dawna bliskość znów stanie się bardzo widoczna, bo Paweł po prostu wysłucha byłej żony i pozwoli jej się wygadać. Dla Marysi będzie to szczególnie ważne po tym, jak chwilę wcześniej nie potrafiła dojść do porozumienia z własnym mężem.

Dramat Melki sprowokuje ich do wspomnień w 4264 odcinku "Pierwszej miłości"

Rozmowa w parku w 4264 odcinku "Pierwszej miłości" szybko zejdzie na sytuację Melki. Marysia nadal będzie bardzo poruszona tym, co spotkało bliską jej osobę, a Paweł spróbuje spojrzeć na tragedię nieco szerzej. Stwierdzi, że nawet złe rzeczy czasem dzieją się po coś, choć człowiek w danym momencie może zupełnie tego nie rozumieć.

To pozornie zwyczajne zdanie uruchomi w Marysi wspomnienia. Domańska nagle przypomni sobie, że Paweł kiedyś bardzo często używał podobnych powiedzonek i życiowych mądrości. Zacznie szukać w pamięci jednego konkretnego tekstu, aż w końcu przypomni sobie słowa o tym, że kiedy człowiek upada, powinien wstać z pełnymi rękami. Dla Pawła będzie to spore zaskoczenie. Minęło przecież tyle lat, a Marysia nadal będzie pamiętała nawet takie drobiazgi.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Reterska zabije Melkę? Przekaże Remkowi, że to koniec!

– W życiu rzeczy zawsze dzieją się po coś, nawet te złe. I możemy tego nie rozumieć w danym momencie, ale takie doświadczenia to... – Mhmmm.... – Co? Banały? – Nie, nie, ty miałeś kiedyś takie powiedzonko i właśnie mi się przypomniało... – Jakie? – No właśnie o tym, że no... hmm, no nie pamiętam, o zbieraniu doświadczenia. Że jak upadasz, to zawsze wstawaj z pełnymi rękami. – Takie głupoty o mnie zapamiętałaś. – Miałeś wiele takich.

Paweł w 4264 odcinku "Pierwszej miłości" będzie zaskoczony tym, ile Marysia nadal o nim pamięta

W 4264 odcinku "Pierwszej miłości" to właśnie ostatnia część rozmowy może sprawić, że atmosfera między byłymi małżonkami na moment zrobi się niezręczna. Paweł pół żartem zauważy, że Marysia zapamiętała o nim akurat takie „głupoty”, a ona odpowie, że takich powiedzonek miał kiedyś znacznie więcej. Za niewinną wymianą zdań będzie się jednak kryło coś więcej - dowód na to, jak wiele wspólnych wspomnień nadal istnieje między nimi mimo upływu lat.

Kiedy 4264 odcinek "Pierwszej miłości"?

4264 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku o godz. 18.00 w Polsacie.