Pierwsza miłość, odcinek 4078: Tak Kinga dowie się o dziecku Janka! Wreszcie pozna prawdę o córce Lilki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4078 - środa, 22.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

W ostatnich tygodniach w życiu Kingi i Janka wiele się dzieje. Po stracie dziecka kobieta z trudem wraca do normalnego funkcjonowania, starając się odbudować małżeństwo oraz dawne nawyki, mimo że wie o zdradzie męża. Janek przyznał się, że miał romans z Lilką, prowadził podwójne życie, jednak obiecał, że tamten etap ma już za sobą, że zerwie z kochanką wszelkie kontakty. Kinga, pogrążona w żałobie, postanowiła mu zaufać. Nie będzie jednak wiedziała, że owocem tego romansu jest córeczka Pola… Tajemnica, której Janek tak desperacko bronił przed światem.

Tak bliscy zaczną odkrywać kłamstwa Janka

Już w 4075 odcinku „Pierwszej miłości” wątpliwości zaczną jednak narastać. Tomek (Oskar Wojciechowski) zauważy, że ojczym coś ukrywa. Zaniepokojony chłopak, z pomocą młodszego brata, spróbuje dowiedzieć się, co tak naprawdę łączy Janka z jego dawną koleżanką z pracy. Wspólnie udadzą się na przeszpiegi do redakcji Fajna TV. W 4076 odcinku „Pierwszej miłości” tylko potwierdzą, że w życiu Janka istnieje tajemnica, której nie zdradził nawet Kindze.

Również Marysia (Aneta Zając), obserwując z boku sytuację, odwiedzi Lilkę i przekona się, że kobieta wychowuje dziecko, które może być córką Janka. To właśnie wtedy pojawią się pierwsze tropy, że sprawa jest znacznie poważniejsza, niż Kinga kiedykolwiek przypuszczała. Następnie Kinga odbierze Janka ze szpitala, bo przecież mężczyzna wylądował tam zaraz po tym jak Lilka również znalazła się w placówce, spróbuje uwierzyć, że wszystko wreszcie się uspokoiło. Jednak tajemnica, którą skrywa mężczyzna, zacznie niebezpiecznie zbliżać się do ujawnienia.

Tak Kinga dowie się całej prawdy!

Prawdziwy przełom nastąpi w 4078 odcinku „Pierwszej miłości”. To wtedy Kinga usłyszy prawdę! Janek ma córkę z Lilką. Kobieta nie będzie w stanie uwierzyć w to, co słyszy. Ból po stracie własnego dziecka wróci z podwójną siłą. Świadomość, że jej mąż ma rodzinę, o której istnieniu przez tyle miesięcy milczał, złamie ją całkowicie.

Po wszystkim Kinga nie będzie wiedziała, czy zdoła mu wybaczyć. Po zdradzie, kłamstwach i cierpieniu straci wiarę, że można jeszcze uratować ich związek. Jedno jest pewne, w 4078 odcinku „Pierwszej miłości” prawda o Poli zniszczy to, co pozostało z ich małżeństwa, a Kinga będzie musiała zdecydować, czy chce wciąż żyć w cieniu tej tajemnicy.

