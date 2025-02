Pierwsza miłość, odcinek 3968: Matka zmarłego Reterskiego wesprze Melkę po wyjściu z aresztu. Czego chce Łucja? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3968 - czwartek, 6.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3968 odcinku "Pierwszej miłości" Melka zbliży się z tajemniczą Łucją, która nagle wkroczy do życia zdezorientowanej dziewczyny. Pojawienie się cwanej mamy Reterskiego zbiegnie się w czasie z wyjściem Melki z aresztu. Przypomnijmy, że Piotrek (Michał Mikołajczak) nie ochroni ukochanej przed aresztowaniem, będzie miał dość jej głupich decyzji, a bliscy z rezerwą podejdą do tego, w co wpakowała się Melka. Tak oto dziewczyna nie będzie miała wielu osób, którym mogłaby zaufać.

Melka nawiąże bliższą relację z matką zmarłego męża

Początkowo nie będzie wiadomo, dlaczego i w jakim calu Łucja zjawiła się we Wrocławiu. Dystyngowana mama Reterskiego będzie miała spory wpływ na dalsze wydarzenia w życiu dziewczyny. Czy to ona doprowadzi do wyjścia Melki z aresztu? Jak informowaliśmy, w zakładzie zamkniętym pojawi się pewien adwokat, który da Melce do podpisania papiery, po czym wyciągnie ją zza krat. To oczywiste, że zadziała na czyjeś zlecenie. Łucja będzie maczać w tym palce?

Już w 3968 odcinku "Pierwszej miłości" Melka będzie na wolności. Na spokojnie porozmawia z Łucją, nawiąże z nią bliższą relację, ale czy naprawdę może jej ufać? Kobieta na pewno zabawi w życiu byłej synowej na dłużej, ale to, co kombinuje, pozostaje póki co tajemnicą.

Koleje kłopoty Melki w "Pierwszej miłości"

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Melka otrzyma niepokojący list, który wprawi ją w osłupienie. Zawiadomi policję, ale oni nie będą przychylni działać. Melka zrozumie, że nie jest już traktowana poważnie. Może bliscy popełniają błąd, ignorując nadchodzące znaki od zdezorientowanej Melki. Szykują się kolejne kłopoty.