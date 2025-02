Pierwsza miłość, odcinek 3963: Mateusza zabije Bartka?! Psychol zadzwoni do Emilki z przerażającą wiadomością!

"Pierwsza miłość" odcinek 3963 - czwartek, 27.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

Ujawniamy, że w 3961 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Bartek zostanie aresztowany, a jego sytuacja stanie się dramatyczna. Wszystko przez to, że postanowi bronić swoich bliskich przed Mateuszem. Wiedząc, że psychopata nie cofnie się przed niczym, by go zniszczyć, zdecyduje się na zakup nielegalnej broni. Niestety, zanim zdąży ją ukryć, wpadnie w pułapkę!

Bartek w 3961 odcinku "Pierwszej miłości" zostanie aresztowany

Policja znajdzie broń, a on sam w 3961 odcinku serialu "Pierwsza miłość" trafi za kratki. Bartek spróbuje walczyć o swoją niewinność, ale szybko okaże się, że jego przeciwnik jest o krok przed nim. Czy to Mateusz doprowadzi do tego, że Bartek znajdzie się w więzieniu? A może to tylko zbieg okoliczności?

W 3962 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Emilka i Śmiałek (Paweł Okoński) nie będą mogli pogodzić się z faktem, że Bartek został zamknięty za kratami. Postanowią walczyć o jego wolność i znajdą adwokata, który podejmie próbę wyciągnięcia go z więzienia. Niestety, ich działania nie przyniosą oczekiwanych efektów, sytuacja Bartka będzie wyglądała znacznie gorzej, niż się spodziewali.

Mateusz zabije Bartka w więzieniu w 3963 odcinku "Pierwsza miłość"? Emilka odbierze telefon, który zmieni wszystko!

W 3963 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Mateusz przejdzie do ostatecznego ataku. Zadzwoni do Emilki i z sadystycznym uśmiechem na ustach poinformuje ją, że widział Bartka w więzieniu. Nie powie wprost, co planuje, ale jego słowa zabrzmią jak groźba. "Zaopiekuję się nim" - powie Mateusz, a Emilka natychmiast zacznie drżeć ze strachu.

Kilka godzin później świat obiegnie przerażająca wiadomość - pewien lekarz został brutalnie zaatakowany nożem w więzieniu! Czy to oznacza, że Mateusz spełnił swoje groźby i pozbył się Bartka raz na zawsze? Przekonamy się już niebawem!