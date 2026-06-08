Na Wspólnej, odcinek 4233: Ania zostawi Igora? Julka odegra przed ojcem ofiarę i znów sięgnie po narkotyki - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-08 21:06

Związek Ani (Sonia Mietielica) i Igora (Jakub Wesołowski) w 4233 odcinku "Na Wspólnej" stanie pod znakiem zapytania, a problemy z Julką (Maja Oświecińska) doprowadzą do coraz bardziej napiętej atmosfery. 16-latka od dawna okłamuje ojca, bierze narkotyki, umawia się z Leonem (Borys Otawa), który ma nią zły wpływ. Kiedy Anka zacznie się domyślać, że Julka coś kręci, córka Igora wmówi mu, że jego dziewczyna znów ma problemy psychiczne i podaje ich synowi leki na uspokojenie. Ponieważ Igor uwierzy córce w 4233 odcinku "Na Wspólnej" zraniona Ania odsunie się od niego. Na tym Julka nie poprzestanie! Sprawdź, co się wydarzy i zobacz ZDJĘCIA.

"Na Wspólnej" odcinek 4233 - wtorek, 23.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

Okrucieństwo Julki wobec Ani w 4233 odcinku "Na Wspólnej" przekroczy wszelkie granice! Nie dość, że córka Igora cały czas będzie go oszukiwać, za jego plecami wyłudzać pieniądze od babci Ewy (Ewa Gawryluk), które będą jej potrzebne dla Leona na wyjazd na festiwal hiphopowy, to jeszcze chłopak 16-latki wciągnie ją w narkotyki. Jakby tego było mało Julka poprosi Ewę o pomoc w zdobyciu tabletek antykoncepcyjnych! Zaplanuje bowiem seks z Leonem, a niechciana ciąża to ostatnie, co się jej może przydarzyć! 

Ania ofiarą kłamstw uzależnionej Julki w 4233 odcinku "Na Wspólnej"

Nie bez powodu Ania w 4233 odcinku "Na Wspólnej" stanie się ofiarą kolejnych kłamstw Julki. Ukochana Nowaka spróbuje go ostrzec, że powinien uważać na córkę, szczególnie na jej znajomość z Leonem, który podaje jej narkotyki. Coraz bardziej uzależniona nastolatka posunie się nawet do kradzieży, aby zdobyć środki odurzające od Leona!

Julka oczerni Anię przed Igorem w 4233 odcinku "Na Wspólnej"

Interwencja Anki wywoła błyskawiczną reakcję Julki, która w 4233 odcinku "Na Wspólnej" wykorzysta problemy psychiczne partnerki ojca, żeby ją oczernić. Kilka miesięcy temu Ania leczyła się w szpitalu psychiatrycznym, bo cierpiała na poważne zaburzenia, podawała synowi Jasiowi niepotrzebne leki, narażając tym samym jego zdrowie i życie. Wyszła już z tego, ale Julka postanowi wmówić ojcu, że Anka znów krzywdzi ich dziecko. 

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Igor w 4233 odcinku "Na Wspólnej" uwierzy, że Ania może skrzywdzić ich syna Jasia

W 4233 odcinku "Na Wspólnej" Igor będzie drżał ze strachu, że Ania może zrobić krzywdę Jasiowi. Uwierzy bowiem w kłamstwa Julki, że podawała dziecku leki na uspokojenie. Przerażony Nowak zwróci się do Ewy, by miała Ankę na oku. Tymczasem niesłusznie oskarżona Ania nie zdoła przekonać ukochanego, że Jasiowi nic z jej strony nie grozi. Odsunie się od Igora, zraniona tym, że uwierzył w kłamstwa Julki o podawaniu przez nią leków Jasiowi.

Na tym jednak przebiegła Julka nie skończy i w 4233 odcinku "Na Wspólnej" odegra przed Igorem ofiarę nieobliczalnej Anki. Poszuka też wsparcia u Leona, od którego znów wyciągnie narkotyki. Z uzależnioną 16-latką będzie coraz gorzej. 

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Na Wspólnej, odcinek 4233: Ania odsunie się od Igora. Julka odegra przed ojcem ofiarę i znów sięgnie po narkotyki - ZDJĘCIA
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