Na Wspólnej, odcinek 4082: Anka skończy w psychiatryku! Igor nie będzie mógł patrzeć na to, co się stanie z Anią - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4082 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.15 w TVN

Bez leczenia w szpitalu chora psychicznie Anka z "Na Wspólnej" nie ma szans na wyzdrowienie, na uporanie się z własnymi lękami, z tym, że nieświadomie krzywdzi własnego syna, bo boi się, że straci Jasia, tak jak straciła pierwsze dziecko. Niestety w przypadku choroby Ani, lekarka psychiatra nie będzie miała dla Igora dobrych wieści. Stan ukochanej Nowaka będzie bardzo ciężki, a ponieważ stanowi zagrożenie dla ich synka, nie może zostawać z Jasiem sama!

Kiedy chora psychicznie Anka z "Na Wspólnej" wyzdrowieje?

Nawet leki psychotropowe, która Anka dostanie od psychiatry w 4069 odcinku "Na Wspólnej" nie zdziałają cudów. Nie wyzdrowieje z dnia na dzień, leczenie może potrwać nawet rok. Jeśli oczywiście Ania podda się terapii. Igorowi przejdzie przez myśl, że ukochana powinna zostać w szpitalu, by tam zajęli się nią specjaliści, ale ona nie będzie chciała o tym słyszeć. Zapewni, że będzie zażywała leki i szybko dojdzie do siebie.

Anka zamknięta w psychiatryku w 4082 odcinku "Na Wspólnej"

Niestety w 4082 odcinku "Na Wspólnej" Anka wyląduje w psychiatryku! Igor umieści ukochaną na oddziale zamkniętym, bo nie zdoła jej pomóc, a Ania przestanie panować nad nieobliczalnym zachowaniem. Nie tylko wobec niego, ale także ich syna Jasia. Kiedy odwiedzi Anię w szpitalu psychiatrycznym, zobaczy ją w jeszcze gorszym stanie, kompletnie rozbitą psychicznie.

Między Anką a Igorem w 4082 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do trzymającej w napięciu rozmowy, która skończy się jej płaczem, krzykiem i ucieczką przerażonego Nowaka z psychiatryka. Nie zdoła patrzeć na to, jak choroba zmieniła Anię, jak partnerka stała się zupełnie inną osobą.