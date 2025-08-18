Na sygnale. Piotr będzie walczył o życie w nowym sezonie. Czy on też zniknie, jak Kuba? - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-08-18 13:23

Wraz z Karoliną (Klaudia Janas) do „Na sygnale” powróci żar namiętności, a każdy dzień będzie wyzwaniem dla ratowników ryzykujących życiem dla swoich pacjentów. Piotr (Dariusz Wieteska) będzie bliski śmierci. To doprowadzi go do przewartościowania swojego życia i podjęcia ważnych decyzji. Inni ratownicy też zaczną się zastanawiać, czy ich praca nie wymaga od nich zbyt wiele...

Piotrek w objęciach Karoliny w „Na sygnale” od września?

Kiedy Karolina wróci do Leśnej Góry w „Na sygnale” we wrześniu, Martyna (Monika Mazur) znowu zacznie się obawiać o swoje małżeństwo. I słusznie, bo Wojtasek ponownie zbliży się do Piotrka, jak gdyby nigdy nic. Jakby wcześniej ich romans omal nie doprowadził do dramatycznego rozpadu związku Strzeleckich. Karolina zostanie na nowo przyjęta do pracy, a Martyna będzie w ciągłym alercie, obserwując męża i jego byłą (byłą?) kochankę.

Karolina nie da Piotrkowi spokoju w serialu „Na sygnale”

By uciec od wodzenia go na pokuszenie, Piotrek porzucił Leśną Górę i zaczął nową pracę w innej bazie z dala od Karoliny. Co z tego, skoro ona podążyła tam za nim… I znów musiał uciekać, z powrotem do swojej ukochanej stacji. Czy Wojtasek ma na jego punkcie obsesję? Miejmy nadzieję, że nie, bo odrzucona może stać się niebezpieczna i zagrozić nie tylko obiektowi swoich uczuć...

Piotrek przyciągnie nowe kłopoty w kolejnym sezonie „Na sygnale”

Piotrek nie zmieni się w nowym sezonie „Na sygnale”. Wciąż będzie przyciągał kłopoty jak magnes. Jak napisał „Świat seriali”, Strzelecki stanie oko w oko ze śmiercią. On odbierze to jako przestrogę od losu, a do pozostałych ratowników dotrze w pełni, że każdego dnia podejmują wielkie ryzyko, by nieść pomoc pacjentom. Kto skrzywdzi Piotra? Nowe odcinki już za niecałe dwa tygodnie!

Na sygnale odc. 662. Piotr (Dariusz Wieteska)
