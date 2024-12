Na sygnale, odcinek specjalny. Na święta Piotr dostanie ostatnią szansę. Martyna zgodzi się na wspólny wyjazd do Egiptu

„Mikołaj na sygnale", specjalny odcinek świąteczny - piątek, 06.12.2024 w VOD TVP oraz we wtorek, 24.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Świąteczny odcinek specjalny „Na sygnale”

W świątecznym odcinku specjalnym „Na sygnale” zobaczymy prawie wszystkich, ulubionych przez widzów, ratowników z Leśnej Góry, którzy akurat w Wigilię przeżyją najbardziej niespodziewane wydarzenia w roku. Wiktor (Wojciech Kuliński) zostanie porażony prądem podczas montowania świątecznych dekoracji i wyląduje w szpitalu. Wanda (Anna Lemieszek) i Benio (Hubert Jarczak) nie będą mogli spędzić kameralnych świąt, bo będą musieli stawić się u Lisickich. Zawita do nich stryj Leon (Zdzisław Wardejn). Alek (Adam Turczyk) i Britney (Paulina Zwierz) umówią się na Wigilię singli. Największą niespodzianką dla widzów będzie Mikołaj Roznerski w roli świętego/nie takiego świętego Mikołaja, który będzie miał scysję z Dobromirem (Kamil Błoch), w rezultacie której Lisicki straci… pamięć!

Martyna i Piotr w drodze do Egiptu niczym święta rodzina w świątecznym odcinku specjalnym „Na sygnale”

W świątecznym odcinku specjalnym „Na sygnale” nie może zabraknąć Martyny i Piotra, których małżeński kryzys najbardziej emocjonuje widzów serialu. Z okazji świąt Bożego Narodzenia Strzelecka postanowi dać mężowi ostatnią szansę. Zdecyduje o wspólnym wyjeździe z córką do Egiptu, by tam spróbować się pogodzić. Niestety, ich wyprawa nie potoczy się zgodnie z planem, bo Martyna dopiero w drodze na lotnisko zorientuje się, że zapomniała paszportu. Gdzie w takim razie spędzą święta? Na pewno zrobią wszystko, by były jak najszczęśliwsze...