Na sygnale, odcinek 590: Martyna skonfrontuje się z Karoliną! Odpowiedź kochanki Piotra zamuruje zdradzoną Kubicką

"Na sygnale" odcinek 590 „Zapach zdrady” - środa, 04.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

Piotr będzie się całował z Karoliną na oczach Martyny we wrześniu w „Na sygnale”

W nowym sezonie serialu „Na sygnale” romans Piotra z Karoliną wyjdzie na jaw - Martyna zobaczy ich namiętny pocałunek i przeżyje szok. Nigdy w życiu nie podejrzewałaby męża i Wojtasek o romans! Wkrótce stanie się jasne, że o tej miłosnej aferze wiedzieli wszyscy w bazie ratowników, tylko nie Kubicka...

Martyna nie pozwoli Piotrowi na wspólne nocki z Karoliną w nowym sezonie „Na sygnale” po wakacjach

Wiedząc już o zdradzie Martyna tak ułoży grafik, by Karolina i Piotr nie pracowali razem nocami. Przez to dla Karoliny i niewiernego męża stanie się już jasne, że zdradzona żona dowiedziała się o nich. Piotr będzie tym faktem przerażony.

Bezczelna odpowiedź Karoliny złamie Martynie serce

W 590. odcinku "Na sygnale" zatytułowanym "Zapach zdrady" Martyna wreszcie skonfrontuje się z Karoliną. Długo będzie myślała o rozmowie z nią i wcale się jej do niej nie będzie spieszyło. Będzie wiedzieć, że ta konfrontacja przyniesie jej ból. W końcu jednak Kubicka zbierze się na odwagę i w karetce zapyta Karolinę o to, co ją łączy z Piotrem:

- Od kiedy to trwa?

Wojtasek będzie najpierw udawać, że nie wie, czego dotyczy pytanie.

- Karolina, jesteśmy małżeństwem. Mamy dziecko. Wiem, że wiesz i wiem, że masz to gdzieś – powie jej Martyna.

- Trzy tygodnie. Może więcej - wyzna Karolina. Kolejne pytanie Martyny będzie bardziej bezpośrednie:

- Spaliście ze sobą?

- Nie. Podziwialiśmy gwiazdy - odpowie Wojtasek z bezczelnością osoby, która kompletnie nie liczy się z uczuciami zdradzonej Martyny, nie pamiętając zupełnie o tym, jak Kubicka wspierała ją w bazie każdego dnia… To będzie dużo za dużo dla wrażliwej Martyny. W tej chwili na parkingu pojawi się jej mąż, ale Kubicka nawet nie będzie chciała na niego spojrzeć.