Na dobre i na złe. Porażający dramat Blanki po porwaniu córki w nowym sezonie! To dlatego Wiki wróci do Polski - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-09 15:33

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Blanka (Pola Gonciarz) kompletnie się załamie po stracie córki (Rita Sobocińska). Milewska zupełnie nie poradzi sobie po porwaniu Ninki, tym bardziej, że policji tak szybko nie uda się jej odnaleźć. W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej lekarka będzie w tak tragicznym stanie, że sama nie da sobie rady. Ale na szczęście nie będzie musiała, bo wtedy z pomocą przyjdzie jej dawno niewidziana matka Wiki (Katarzyna Dąbrowska), która się nią zaopiekuje i nie tylko! Sprawdź, co już wiemy i zobacz ZDJĘCIA!

To ona pomoże Blance po porwaniu Niny w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Blanka stanie się wrakiem człowieka po porwaniu Ninki! I nic dziwnego, bo policji nie uda się odnaleźć jej córki, a ona nie będzie miała pojęcia, co się z nią dzieje i czy w ogóle jeszcze żyje. Milewska kompletnie się załamie i zupełnie sobie z tym nie poradzi. Zwłaszcza, że wówczas zostanie zupełnie sama, bo na męża (Marcin Korcz), którego z resztą obarczy o wszystko winą, nie będzie miała na co liczyć. Ale wtedy wsparcie pojawi się z najmniej oczekiwanej strony!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej do Polski przyleci dawno niewidziana Wiki! Przypomnijmy, że po raz ostatni mogliśmy oglądać Consalidę w 814 odcinku serialu, który był emitowany 5 lat temu! Co prawda, w międzyczasie jej temat pojawiał się na ustach bohaterów, a Blanka nawet była u matki w Hiszpanii, ale teraz, to Wiki do niej przyleci, gdy córka naprawdę będzie jej potrzebować!

Taki będzie prawdziwy powód powrotu Wiki w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach, jak pokazał Sławomir Wierzbicki, czyli serialowy sanitariusz Sławek na swojej rolce na Instagramie, Wiki zjawi się w mieszkaniu Blanki. Consalida od razu podbiegnie do załamanej córki i zaopiekuje się nią po uprowadzeniu Ninki. Lekarka zadba o matkę swojej wnuczki, która sama nie będzie dbać ani o sen, ani o jedzenie, ani nawet swój stan psychiczny, gdyż wciąż będzie myśleć tylko o córce.

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Wiki nie tylko zajmie się Blanką, ale jak pokazują kolejne rolki sama także zaangażuje się nie tylko w poszukiwania Ninki, ale także kontakty swojej córki z jej Mario. Zwłaszcza, że znów mocno one ucierpią na porwaniu ich dziecka. Tym bardziej, że Milewska będzie mieć ogromny żal do męża.

Consalida zostanie w Leśnej Górze na dłużej w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Wiele wskazuje na to, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Ninka w końcu się odnajdzie. Ale to nie będzie równoznaczne z tym, że Wiki od razu wróci z powrotem do Hiszpanii. A wręcz przeciwnie, bo Consalida zostanie w Polsce na dłużej i nawet spotka się z Begerem (Tomasz Ciachorowski) i wróci do pracy w Leśnej Górze!

Czy zatem w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Consalida wróci już na dobre? Czy Blanka znów będzie mieć przy sobie nie tylko córkę, ale i matkę, a może nawet i męża? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

Na dobre i na złe. Porażający dramat Blanki po porwaniu córki w nowym sezonie! To dlatego Wiki wróci do Polski - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 32
Na dobre i na złe. Tajemniczy ślub w nowym sezonie. Nikt nie spodziewa się, kto zostanie parą młodą

Polecany artykuł:

Na dobre i na złe. Zaskakujący powrót gangstera Sergiusza w nowym sezonie! Blan…