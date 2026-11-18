Wiki wyląduje w ramionach Radka w 1006 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1006 odcinku „Na dobre i na złe” do Leśnej Góry trafi młodszy brata Radka, który ulegnie poważnemu wypadkowi na obozie. Biegun od razu przyjedzie za nim do szpitala, gdzie już na wstępie chłopakiem z zespołem Downa czule zajmie się Wiki. Consalida weźmie go na badania, a gdy wykryje u niego płyn w jamie brzusznej, to od razu zarządzi operację.

Na szczęście, w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” Dominik przeżyje zabieg, o czym Wiki niezwłocznie poinformuje czuwającego przy nim Radka. Dzięki temu sama także nieco bliżej pozna Bieguna, do którego wyraźnie się zbliży. Szczególnie, już po operacji, gdy z przemęczenia padnie w jego ramiona i tak zaśnie!

Asia nakryje Condalidę i Bieguna w 1006 odcinku „Na dobre i na złe”!

Ale do czasu aż w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” pokoju lekarskim nie zjawi się Asia (Joanna Pach-Żbikowska), która nakryje ją i Radka w niecodziennej sytuacji, czym nieco speszy Bieguna. A co gorsza przerwie ich miłe chwile. Pielęgniarka obudzi lekarkę, która od razu poderwie się z ramion policjanta i zacznie przepraszać, ale oczywiście on nie będzie miał jej tego za złe.

- Wiki! Pani doktor! – zacznie wołać ją Asia.

- O Boże, przepraszam. Ostatnio bardzo mało śpię i… - zacznie tłumaczyć się Wiki, ale Radek szybko ją uspokoi - Nie ma problemu, po prostu nie chciałem pani doktor budzić.

- Apropo budzenia, to doktor Ziemiańska będzie zaraz wybudzać Dominika – wtrąci pielęgniarka.

- Tak, już idę – poderwie się Consalida.

Następnie w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” Wiki i Radek przeniosą się już na salę Dominika, gdzie wymienią się czułymi uśmiechami, gdy z chłopakiem będzie wszystko dobrze. Później dojdą do tego jeszcze szczere rozmowy, a także oficjalne przejście na „ty”, co jeszcze bardziej ich do siebie zbliży.

Radek zastąpi Wiki zdradzieckiego i niewiernego Jose w „Na dobre i na złe”?

Czy zatem w 1006 odcinku „Na dobre i na złe” Biegun okaże się następcą niewiernego i zdradzieckiego Jose, który zostawi ją dla innej kobiety? Czy Wiki będzie mieć kolejny powód do pozostania w Polsce? Czy zwiąże się z Radkiem?

Tym bardziej, gdy jeszcze w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Radek w końcu dorwie porywaczkę (Aurora Lipartowska) jej wnuczki (Rota Sobocińska), a dla jej bezpieczeństwa narazi nawet własne życie. Czy to okaże się przełomem w ich relacji? O tym przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 1006 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1006 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 25 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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