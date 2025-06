Nowa Julia z M jak miłość. Marta Chodorowska zaskakuje metamorfozą - ZDJĘCIA

Basia z M jak miłość nagle zniknęła. Karina Woźniak trafiła do szpitala i zamieściła niepokojący wpis - ZDJĘCIA

Julia z „M jak miłość” odegra sporą rolę w bezpieczeństwie Magdy w kolejnym sezonie

Malicka to niegdyś wielki wróg Budzyńskich, bo to właśnie z nią Andrzej (Krystian Wieczorek) zdradził żonę. Prawniczka nie bardzo mogła pogodzić się z faktem, że przystojny prawnik chce zapomnieć o gorącej nocy i dalej być z żoną. W pewnym momencie Julia robiła wszystko, byle zniszczyć kochanka. Na szczęście z biegiem czasu jej postać ewoluowała, a z zazdrosnej i nieobliczalnej mścicielki, przemieniła się w pomocną i dobrą ukochaną Dimy (Michaił Pszeniczny).

Niedługo w „M jak miłość” po przerwie wakacyjnej Julia odegra sporą rolę w rozpoczynającym się procesie Święcickiego. Budzyńscy będą dążyli do skazania mężczyzny, który grozi Magdzie, a zeznania Julii z pewnością pomogą. W tym wątku pojawią się spore zaskoczenia, bo podły mężczyzna nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Ma asa w rękawie…

Marta Chodorowska postawiła na metamorfozę

Na Instagramie Marty Chodorowskiej pojawiły się zdjęcia, na których aktorka pozuje w nowej fryzurze! Jak sama dała znać, mała zmiana jeszcze nikomu nie zaszkodziła.

Mała zmiana a cieszy ogromnie. Która z Was zmienia fryzury by poprawić sobie humor? 😉. - czytamy we wpisie aktorki.

Fani zachwyceni nowym wyglądem Julii z „M jak miłość”

Obserwatorzy aktorki z chęcią posłali jej morze komplementów. Nie da się nie zwrócić uwagi na promienny uśmiech kobiety, który idealnie współgra z małą zmianą fryzury. Widać wyraźnie, że wizyta u fryzjera obróciła się w pogodny nastrój.

Bardzo ładnie! ozdrawiam serdecznie Marto jesteś przeurocza buziaczki ❤️💋❤️🥰💐💐💐 Do każdej fryzury potrzebny jest właśnie TAKI uśmiech . Do twarzy Pani w tym kolorze, pozdrawiam serdecznie 🥰☘️🌺❤️ - padają komentarze na Instagramie Marty Chodorowskiej.

Czy Julia z „M jak miłość” także postawi na zmiany? Ta bohaterka chciałaby być po prostu zakochana i szczęśliwa. Do tego potrzebny jej spokój ducha, a to osiągnie tylko wtedy, kiedy nieustępliwy i niebezpieczny Święcicki zostanie skazany! Widzowie „M jak miłość” z pewnością będą mieli co oglądać na jesień. Oprócz roli w hicie TVP2, Marta Chodorowska występuje na deskach teatru, a sztuki z jej udziałem cieszą się popularnością i zainteresowaniem odbiorców.