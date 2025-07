M jak miłość. Rewolucja w bistro Kingi. Nie do wiary, kogo teraz zatrudni Zduńska! Będą z nią kłopoty? - ZDJĘCIA

Bistro Kingi (Katarzyna Cichopek) w nowym sezonie "M jak miłość" przejdzie sporą rewolucję. Po odejściu Franki (Dominika Kachlik), która urodziła syna i jest na urlopie macierzyńskim, Zduńska próbuje uzupełnić braki w personelu. Za barem bistro "Nasz Zielony sad" stanie sama właścicielka, ale nie tylko. Będzie miała do pomocy młodego kelnera i nową pracownicę, którą zatrudni wskutek zaskakującego zbiegu wydarzeń. Trudno w to uwierzyć, lecz do zespołu bistro w "M jak miłość" po wakacjach dołączy dobrze znana bohaterka, która zwiastuje same kłopoty. Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź, kto będzie pracował dla Kingi.