M jak miłość, odcinek 1959: Olek aresztowany! Policja wtargnie do kliniki i zgarnie go na oczach Anety - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-11-11 11:35

Wstrząsający zwrot akcji w 1959 odcinku "M jak miłość"! Olek (Maurycy Popiel) zostanie aresztowany pod zarzutem zabójstwa Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk). Choć to nie Chodakowski zabił dyrektora kliniki, to zebrane przez policję dowody będą świadczyły o jego winie. Aresztowanie Olka w klinice w 1959 odcinku "M jak miłość" odbędzie się na oczach Anety (Ilona Janyst), która przerażona nie zdoła nic zrobić. Podinspektor (Dariusz Pick) zgarnie Olka, który pójdzie siedzieć za zbrodnię popełnioną przez Mariusza (Mateusz Mosiewicz). Zobacz ZDJĘCIA i poznaj szczegóły.

Te dowody obciążą Olka w 1959 odcinku "M jak miłość" po odnalezieniu ciała Sowińskiego

Śledztwo policji po znalezieniu zwłok Sowińskiego w 1959 odcinku "M jak miłość" doprowadzi funkcjonariuszy do Olka Chodakowskiego, który w noc zabójstwa był przed domem dyrektora kliniki. On sam tego nie pamięta, ale kiedy upił się w barze, poprosił taksówkarza, by zawiózł go do Sowińskiego. Dowodem jest nagranie z kamer monitoringu z ulicy...

W tym czasie w domu zabitego Sowińskiego był prawdziwy morderca, Mariusz Sanocki, który zacierał ślady zbrodni, a potem zabrał ciało do bagażnika samochodu i wywiózł zwłoki do lasu pod Piasecznem.

Jednak w 1959 odcinku "M jak miłość" policja nie będzie podejrzewała Mariusza o zabójstwo Sowińskiego, bo wszystko będzie wskazywało na winę Olka.

Jakub wciąż będzie krył Kasię przed Marcinem w 1959 odcinku "M jak miłość"

Nawet Marcin (Mikołaj Roznerski) nie zdoła udowodnić, że jego brat jest niewinny. Jakby tego było mało w 1959 odcinku "M jak miłość" Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) będzie nadal krył Kasię (Paulina Lasota), która była kochanką Sowińskiego i której naszyjnik detektyw znalazł w domu Sowińskiego już po jego zniknięciu.

- Policja zaczęła się kręcić wokół Olka. Czy ty ustaliłeś może tożsamość tej brunetki Sowińskiego?

- Niestety nie... - zaprzeczy Jakub, który w 1959 odcinku "M jak miłość" ukryje przed Marcinem, co łączyło Kasię i Sowińskiego.

Olek aresztowany w 1959 odcinku "M jak miłość", a Mariusz nadal na wolności

W finale 1959 odcinka "M jak miłość" Olek zostanie aresztowany w klinice w swoim gabinecie, do którego wtargnie policja. Podinspektor i drugi funkcjonariusz zakują Chodakowskiego w kajdanki. Aneta, która będzie świadkiem aresztowania Olka, nie zdoła nic zrobić, by powstrzymać policjantów.

- Pojedzie pan z nami! - zarządzi podinspektor.

- A co ja jestem aresztowany?! - Olek nie uwierzy w to, co się dzieje.

W tym czasie bezkarny Mariusz w 1959 odcinku "M jak miłość" będzie podążał śladem Kasi, próbując odnaleźć żonę, która od niego uciekła. Uzna, że Jakub może mu w tym pomóc...

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1959: Groźny Mariusz pójdzie do Jakuba po zniknięciu Kasi. Zagra na emocjach Karskiego - ZDJĘCIA

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Mariusz zgotuje Kasi piekło! Ze strachu przed psychopatą ucieknie z córką
Policjanci aresztują Olka w klinice na oczach przerażonej Anety. O kulisach M jak miłość przeczytasz na SE Superseriale.
Galeria zdjęć 19

ROLKI