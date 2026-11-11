M jak miłość, odcinek 1959: Olek aresztowany! Policja wtargnie do kliniki i zatrzyma go na oczach Anety - ZDJĘCIA

Te dowody obciążą Olka w 1959 odcinku "M jak miłość" po odnalezieniu ciała Sowińskiego

Śledztwo policji po znalezieniu zwłok Sowińskiego w 1959 odcinku "M jak miłość" doprowadzi funkcjonariuszy do Olka Chodakowskiego, który w noc zabójstwa był przed domem dyrektora kliniki. On sam tego nie pamięta, ale kiedy upił się w barze, poprosił taksówkarza, by zawiózł go do Sowińskiego. Dowodem jest nagranie z kamer monitoringu z ulicy...

W tym czasie w domu zabitego Sowińskiego był prawdziwy morderca, Mariusz Sanocki, który zacierał ślady zbrodni, a potem zabrał ciało do bagażnika samochodu i wywiózł zwłoki do lasu pod Piasecznem.

Jednak w 1959 odcinku "M jak miłość" policja nie będzie podejrzewała Mariusza o zabójstwo Sowińskiego, bo wszystko będzie wskazywało na winę Olka.

Jakub wciąż będzie krył Kasię przed Marcinem w 1959 odcinku "M jak miłość"

Nawet Marcin (Mikołaj Roznerski) nie zdoła udowodnić, że jego brat jest niewinny. Jakby tego było mało w 1959 odcinku "M jak miłość" Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) będzie nadal krył Kasię (Paulina Lasota), która była kochanką Sowińskiego i której naszyjnik detektyw znalazł w domu Sowińskiego już po jego zniknięciu.

- Policja zaczęła się kręcić wokół Olka. Czy ty ustaliłeś może tożsamość tej brunetki Sowińskiego?

- Niestety nie... - zaprzeczy Jakub, który w 1959 odcinku "M jak miłość" ukryje przed Marcinem, co łączyło Kasię i Sowińskiego.

Olek aresztowany w 1959 odcinku "M jak miłość", a Mariusz nadal na wolności

W finale 1959 odcinka "M jak miłość" Olek zostanie aresztowany w klinice w swoim gabinecie, do którego wtargnie policja. Podinspektor i drugi funkcjonariusz zakują Chodakowskiego w kajdanki. Aneta, która będzie świadkiem aresztowania Olka, nie zdoła nic zrobić, by powstrzymać policjantów.

- Pojedzie pan z nami! - zarządzi podinspektor.

- A co ja jestem aresztowany?! - Olek nie uwierzy w to, co się dzieje.

W tym czasie bezkarny Mariusz w 1959 odcinku "M jak miłość" będzie podążał śladem Kasi, próbując odnaleźć żonę, która od niego uciekła. Uzna, że Jakub może mu w tym pomóc...

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Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Mariusz zgotuje Kasi piekło! Ze strachu przed psychopatą ucieknie z córką