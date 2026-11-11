M jak miłość, odcinek 1959: Mariusz dopadnie Kasię? Znajdzie jej kryjówkę i znów będzie musiała uciekać przed zabójcą - ZDJĘCIA

Kryjówka Kasi w hotelu w 1959 odcinku "M jak miłość" namierzona przez Mariusza

Ucieczka Kasi nie skończy się w 1959 odcinku "M jak miłość". Mimo że po kilku dniach od odejścia od Mariusza, nieobliczalny, brutalny mąż wciąż będzie próbował ją odnaleźć, znajdzie się zaledwie o krok od żony, bo namierzy jej kryjówkę w hotelu, to Kasia zdoła uciec.

- Kasia decyduje się na ucieczkę, ponieważ boi się Mariusza i nie ma w tym żadnego planu, żadnej racjonalności tylko działa jakaś taka podskórna chęć obrony siebie i dziecka. To już jest granica, która doprowadza ją do tego, że musi to wszystko zakończyć. I ma dwie drogi - albo się poddać. Albo porzucić wszystko i walczyć, zacząć nowe życie z dala od tego, co sama sobie zgotowała.... - zapowiedziała Paulina Lasota w "Kulisach serialu M jak miłość".

Jak dojdzie do tego, że w 1959 odcinku "M jak miłość" Mariusz wpadnie na trop Kasi? Gwałciciel i zabójca doskonale będzie wiedział, że żona nie ma w Warszawie nikogo bliskiego, u kogo mogła by się przed nim ukryć. Jedyną taką osobą jest Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski), ale były mąż Kasi nie pomoże Mariuszowi.

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Mariusz nie spocznie, dopóki nie znajdzie Kasi w 1959 odcinku "M jak miłość"

Wreszcie w 1959 odcinku "M jak miłość" Mariusz nie odpuści i dojdzie do wniosku, że jedyną kryjówką Kasi może być jakiś hotel w pobliżu jego domu. Psychopata trafnie wytypuje jeden z hoteli, nie mając jeszcze pewności, że właśnie tam ukryła się Kasia z córką Zosią.

- Mariusz będzie tak długo szukał, aż jej nie znajdzie - zapowiedział Mateusz Mosiewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kasia ucieknie przed Mariuszem z hotelu w 1959 odcinku "M jak miłość"

Na szczęście w ostatniej chwili w 1959 odcinku "M jak miłość" Kasia zauważy przez okno Mariusza krążącego przed hotelem. W pośpiechu się spakuje, zabierze Zosię i znów ucieknie przed mężem psycholem.

Przed kolejną ucieczką Kasi zdąży jeszcze napisać list do Jakuba Karskiego, w którym wyzna, że to on jest ojcem Zosi, że oszukuje go od dnia, w którym dowiedziała się o ciąży i zdecydowała się na sfałszowanie testów DNA na ojcostwo.

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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