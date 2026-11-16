M jak miłość, odcinek 1957: To ona zastąpi twardą Sylwię? Werner wyląduje na randce i mocno się zdziwi - ZDJĘCIA

Werner nie może zapomnieć o Sylwii. Pani Ola zorganizuje mu randki w 1957 odcinku "M jak miłość"

Po wyjeździe Sylwii do Berlina życie uczuciowe Adama nie będzie układało się najlepiej. W 1957 odcinku "M jak miłość" pani Ola uratuje prawnika przed mężem kochanki, a potem zauważy, że mężczyzna coraz bardziej komplikuje sobie życie. Będzie sypiał z kolejnymi kobietami, ale żaden z tych kontaktów nie przerodzi się w coś poważniejszego. Gosposia postanowi więc zareagować i spróbuje znaleźć Adamowi odpowiednią partnerkę.

To ona będzie następczynią Sylwii? Padną odważne słowa

Werner da się namówić na randki, ale już pierwsze spotkanie okaże się sporym zaskoczeniem. Kobieta, z którą zostanie umówiony, nie będzie sprawiała szczególnie ciepłego wrażenia. Co więcej, zamiast zwyczajnej rozmowy zacznie od dość osobliwej diagnozy.

- Ma pan bardzo spięte barki. Trauma z dzieciństwa? - zapyta kobieta.

- Proszę?

- Czytam w ludziach. W pana wypadku to nie tylko trauma z dzieciństwa, ale też coś świeżego. Niedawno przeżył pan trudne rozstanie. To był rozwód karmiczny, zabił w panu radość życia, werwę, wszystko. Zwłaszcza, że jest pan emocjonalnie niezrównoważonym koziorożcem - usłyszy Werner.

Trudno się dziwić, że Adam nie będzie zachwycony takim początkiem znajomości. Zamiast swobodnej randki czeka go rozmowa, podczas której nieznajoma postanowi prześwietlić jego psychikę i miłosną przeszłość.

Kolejna randka też zakończy się fiaskiem. Werner się wystraszy w 1957 odcinku "M jak miłość"

Pani Ola nie zrezygnuje jednak po pierwszym niepowodzeniu. Kolejna kandydatka okaże się wprawdzie mniej skłonna do stawiania diagnoz na podstawie pierwszego spojrzenia, ale również nie będzie idealną partnerką dla Wernera. Tym razem kobieta od początku postawi na poważne deklaracje. Będzie chciała szybko potraktować znajomość z Adamem jako coś zobowiązującego i zacznie mówić o założeniu rodziny. Dla Wernera okaże się to zdecydowanie zbyt wiele. Prawnik, który jeszcze nie upora się z rozstaniem z Sylwią, zacznie wycofywać się z kolejnej znajomości. Pani Ola zorientuje się, że intensywne poszukiwania miłości nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Uzna więc, że może lepiej będzie dawkować Adamowi randki i nie rzucać go od razu na głęboką wodę.

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.