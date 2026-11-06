M jak miłość, odcinek 1955: Martyna ostrzeże Kamę przed Domańską! Jednak nie zwariowała i potwierdzi jej najgorsze obawy - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-11-06 18:56

Kiedyś rywalki, a teraz przyjaciółki w "M jak miłość"?" Nieoczekiwanie Martyna (Magdalena Turczeniewicz) poczuje solidarność z Kamą (Michalina Sosna), która być może nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakie na nią czyha. W 1955 odcinku "M jak miłość" była kochanka Marcina (Mikołaj Roznerski) da Kamie ostrzeżenie, by uważała na prezes Elżbietę Domańską, bo ona uwzięła się na Chodakowskiego i tak łatwo nie odpuści. Reakcja Kamy będzie błyskawiczna. Do niedawna myślała, że obsesyjna zazdrość o Marcina miesza jej w głowie, ale teraz potwierdzą się jej obawy.

Tak Martyna poznała perfidny plan Domańskiej w "M jak miłość"

Na ostatnim treningu bokserskim w 1954 odcinku "M jak miłość" Martyna podsłuchała, jak Domańska i jej przyjaciółka Klara (Aleksandra Kisio) plotkują o Marcinie! Nie wiedząc, że tuż obok nich siedzi kobieta, z którą Chodakowski miał gorący romans zanim wziął ślub z Kamą. Poza tym Klara pochwaliła się Elżbiecie, jakie ma zamiary wobec Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski). To wystarczyło, by podczas sparingu Martyna podbiła jej oko. 

- Co się tak zafiksowałaś na tego Chodakowskiego? Na wyciągnięcie ręki masz tylu fajnych facetów...

Następnego dnia w 1955 odcinku "M jak miłość" Martyna przypadkiem wpadnie na Kamę w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek) i postanowi ostrzec ją przed perfidnym planem Elżbiety. 

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Ostrzeżenie od Martyny w 1955 odcinku "M jak miłość". Kama dowie się, co knuje Domańska

Na widok Martyny w 1955 odcinku "M jak miłość" Kama wcale się nie ucieszy. Nie odmówi jednak, kiedy była kochanka Marcina będzie się chciała do niej dosiąść i wypić kawę. Nie będzie się spodziewała tego, co usłyszy od dawnej rywalki.

- Czyli miałam rację? Nie zwariowałam... Od początku miałam problem z tą kobietą. A wydawało mi się, że przesadzam, że jestem nazbyt zazdrosna. Marcin się na mnie o to wkurzał. Jednak miałam rację...

- Słuchaj, mi jest w ogóle głupio, że ja się wtrącam, ale pomyślałam, że sama chciałabym widzieć - wytłumaczy się Martyna. 

- Posłuchaj, bardzo dobrze, że mi powiedziałaś. Bardzo ci dziękuję... - Kama będzie miała wobec Martyny dług wdzięczności. 

Na tym nie koniec, bo do bistro "Nasz zielony sad" w 1955 odcinku "M jak miłość" wpadną też Domańska i Klara. Początkowo nie zauważą Kamy i Martyny, więc żona Marcina zdoła się wymknąć. Ale kiedy do Martyny dołączy Jakub, ona manifestacyjnie zacznie go całować, by obie kobiety zobaczyły na własne oczy, co ich łączy. 

O jednym jednak Kama się nie dowie, że to Domańska uknuła intrygę i nakręca hejt na salon fryzjerski Chodakowskiej, żeby zniszczyć interes żony Marcina. 

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2? 

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

M jak miłość. Tak Martyna spuści łomot przyjaciółce Domańskiej! Będzie chciała odebrać jej Jakuba

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