M jak miłość, odcinek 1955: Martyna ostrzeże Kamę przed Domańską! Jednak nie zwariowała i potwierdzi jej najgorsze obawy - ZDJĘCIA

Tak Martyna poznała perfidny plan Domańskiej w "M jak miłość"

Na ostatnim treningu bokserskim w 1954 odcinku "M jak miłość" Martyna podsłuchała, jak Domańska i jej przyjaciółka Klara (Aleksandra Kisio) plotkują o Marcinie! Nie wiedząc, że tuż obok nich siedzi kobieta, z którą Chodakowski miał gorący romans zanim wziął ślub z Kamą. Poza tym Klara pochwaliła się Elżbiecie, jakie ma zamiary wobec Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski). To wystarczyło, by podczas sparingu Martyna podbiła jej oko.

- Co się tak zafiksowałaś na tego Chodakowskiego? Na wyciągnięcie ręki masz tylu fajnych facetów...

Następnego dnia w 1955 odcinku "M jak miłość" Martyna przypadkiem wpadnie na Kamę w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek) i postanowi ostrzec ją przed perfidnym planem Elżbiety.

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Ostrzeżenie od Martyny w 1955 odcinku "M jak miłość". Kama dowie się, co knuje Domańska

Na widok Martyny w 1955 odcinku "M jak miłość" Kama wcale się nie ucieszy. Nie odmówi jednak, kiedy była kochanka Marcina będzie się chciała do niej dosiąść i wypić kawę. Nie będzie się spodziewała tego, co usłyszy od dawnej rywalki.

- Czyli miałam rację? Nie zwariowałam... Od początku miałam problem z tą kobietą. A wydawało mi się, że przesadzam, że jestem nazbyt zazdrosna. Marcin się na mnie o to wkurzał. Jednak miałam rację...

- Słuchaj, mi jest w ogóle głupio, że ja się wtrącam, ale pomyślałam, że sama chciałabym widzieć - wytłumaczy się Martyna.

- Posłuchaj, bardzo dobrze, że mi powiedziałaś. Bardzo ci dziękuję... - Kama będzie miała wobec Martyny dług wdzięczności.

Na tym nie koniec, bo do bistro "Nasz zielony sad" w 1955 odcinku "M jak miłość" wpadną też Domańska i Klara. Początkowo nie zauważą Kamy i Martyny, więc żona Marcina zdoła się wymknąć. Ale kiedy do Martyny dołączy Jakub, ona manifestacyjnie zacznie go całować, by obie kobiety zobaczyły na własne oczy, co ich łączy.

O jednym jednak Kama się nie dowie, że to Domańska uknuła intrygę i nakręca hejt na salon fryzjerski Chodakowskiej, żeby zniszczyć interes żony Marcina.

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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