M jak miłość, odcinek 1953: Kisielowa ściągnie Simonę do Grabiny! Tylko tak zdoła uratować Barbarę - ZDJĘCIA

Mateusz nie zdoła już pomóc Barbarze w 1953 odcinku "M jak miłość"!

W 1953 odcinku "M jak miłość" Barbara nie przestanie zamartwiać się o swoją rodzinę. I nic dziwnego, bo po kolejnym romansie Artura (Robert Moskwa), który ponownie zniszczy małżeństwo jej córki (Małgorzata Pieńkowska); chęci zemsty, jaką będzie miał w sobie Paweł (Rafał Mroczek) wobec Walata (Bartosz Surówka) po śmierci Franki (Dominika Kachlik), czy w końcu nieszczęśliwie zakochanego Mateusza w Majce (Matylda Giegżno), seniorka podupadnie na zdrowiu i straci chęć życia.

Do tego stopnia, że w 1953 odcinku "M jak miłość" już nawet Mateusz zacznie się o nią martwić. Zwłaszcza, że już sam nie będzie w stanie jej pomóc, co do tej pory mu się zawsze udawało. Ale tym razem będzie już inaczej, z czego zwierzy się Majce, którą zabierze ze sobą do Grabiny.

- Wszystko, co się dzieje w mojej rodzinie babcia bardzo bierze to do siebie - wyzna jej Mateusz.

Kisielowa znajdzie sposób na Mostowiakową w 1953 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1953 odcinku "M jak miłość" nie tylko jej, bo o problemach Basi dowie się także jej najlepsza przyjaciółka Zosia. Kisielowa także nie będzie mogła patrzeć, jak Barbara się zadręcza, dlatego postanowi jej pomóc, aby ta znów mogła żyć pełnią życia. I w tym celu po prawie 20 latach zdecyduje się ściągnąć do Grabiny prawdziwy wulkan energii, jakim będzie Simona!

- Trzeba ściągnąć tutaj do Basi kogoś, kto pomoże jej odzyskać radość życia. Wiecie kogo zaproszę? Siomonę! - zakomunikuje im Zosia.

W 1953 odcinku "M jak miłość" Mateusz ogromnie się zdziwi się propozycją Zosi. Tym bardziej, że przecież Simony nie będzie w Polsce już tyle lat. Ale Zosia uzna, że w tym przypadku już tylko ona będzie w stanie pomóc Barbarze. I wcale się nie zawiedzie!

Simona wróci do M jak miłość" po niemal 20 latach!

Wszystko przez to, że Simona pozytywnie odpowie na zaproszenie Zosi i już w kolejnych odcinkach "M jak miłość" faktycznie zjawi się w Grabinie! Co prawda, Möller razem ze swoim synem Stefanem (Steffen Möller) już mieli okazję się tam pojawić w specjalnym odcinku "Walentynki z M jak miłość", to jednak ten był oderwany od faktycznej fabuły serialu. Dlatego tak naprawdę Simona wróci dopiero teraz!

W nowych odcinkach "M jak miłość" Simona uda się wprost do domu Mostowiaków, czym ogromnie zszokuje, ale i ucieszy Barbarę. Seniorka od razu zaprosi swoją dawną przyjaciółkę na ploteczki, a na jej twarzy w końcu zagości szczery uśmiech, dzięki czemu po problemach nie będzie już śladu! Dokładnie tak jak przewidzi Kisielowa!

- Chodź tu do mojego gniazdka! - ucieszy się Basia.

- Pani Perepeczko jako aktorka roznosi wszystko jest wulkanem, jest rozsadzającą energią, cudowną. Myślę, że państwo nawet jak będziecie bardzo smutni, to swoją energią i swoim uśmiechem po prostu zarazi was in plus. Będziecie bardzo szczęśliwi - zapowiedziała Teresa Lipowska w "Kulisach M jak miłość".

- Simona tu z Agnieszką ma wspólny mianownik. Kokietowanie życia. Bo to nauczy ludzi dobrze żyć. Cudownie żyć, że nie wszystkie chwile są cudowne, ale żeby wyciągać to najlepsze, żeby wyciągać najlepsze z ludzi, najlepsze z przyjaźni. No i oczywiście najlepsze z miłości - przyznała Agnieszka Fitkau-Perepeczko w "Kulisach M jak miłość".

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