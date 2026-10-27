M jak miłość, odcinek 1953: Judyta zobaczy, jak Marysia bez trudu oczaruje nieznajomego Jerzego podczas pobytu na Mazurach - ZDJĘCIA

Na jednym spotkaniu Marysi i nieznajomego Jerzego nie skończy się w 1953 odcinku "M jak miłość"

Początek znajomości Marysi i Jerzego Wielickiego w 1953 odcinku "M jak miłość" nastąpi w najgorszym dla niej momencie! Nadal będzie na Mazurach w spa, gdzie spróbuje dojść do siebie po rozstaniu z Arturem (Robert Moskwa). Ale uporanie się ze kolejną zdradą męża, romansem z Joanną (Dominika Sakowicz) nie przyjdzie Marysi łatwo. Bo poczuje, że to wszystko jej wina, że Artur poszukał miłości gdzie indziej, bo zawiodła jako żona i kobieta!

To właśnie Jerzy w 1953 odcinku "M jak miłość" udowodni Marysi, że wciąż może być podziwiana i adorowana! Nie tylko po tym, jak uratuje nieznajomemu życie, jak pośpieszy mu z pomocą, kiedy chory na cukrzycę mężczyzna zemdleje w lesie, a wszyscy wokół wezmą go za pijaka! Tylko Marysia zwróci uwagę na człowieka, któremu grozi śmierć. Nie tylko wezwie karetkę, ale też będzie walczyć o życie Jerzego, wykonując resuscytację.

Na tym spotkaniu w dramatycznym okolicznościach się nie skończy...

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Judyta będzie się przyglądać, jak w 1953 odcinku "M jak miłość" Marysia oczaruje Jerzego

Kilka godzin później, w 1953 odcinku "M jak miłość", Jerzy odnajdzie Marysię w hotelu i dowód wdzięczności wręczy jej piękny bukiet czerwonych róż. Nie ukrywając tego, że jest oczarowany nią jaką kobietą, ale także pielęgniarką, gotową nieść ratunek potrzebującemu w każdej chwili. Świadkiem spotkania Marysi i Jerzego będzie Judyta, która przyjedzie do przyjaciółki na Mazury w krótkie odwiedziny.

I stanie się dla niej jasne, że sposób, w jaki w 1953 odcinku "M jak miłość" Jerzy będzie patrzył na Marysię, to najlepszy dowód na to, że nawet po bolesnych przejściach, potrafi wzbudzić zainteresowanie wartościowego mężczyzny. Na Arturze świat się nie kończy i Marysia zdecyduje, że rozpocznie nowy rozdział życia. Bez niewiernego męża, który tak nagle przestał ją kochać!

Tym bardziej, że Jerzy na pożegnanie zapewni Marysię, że zawsze może na niego liczyć i podaruje jej swoją wizytówkę, by mieć z nią kontakt.

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Marysia gotowa na rozwód z Arturem! Nigdy do niego nie wróci