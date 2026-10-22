M jak miłość, odcinek 1951: Basia porzucona przez Artura! Nie będzie chciała gadać z ojcem - ZDJĘCIA

"M jak miłość", odcinek 1951: Basia nie pogodzi się ze zdradą Artura! Poczuje, że ojciec ją porzucił

W 1951 odcinku "M jak miłość" Basia wciąż będzie bardzo przeżywać dramatyczne wydarzenia, które doprowadziły do rozpadu relacji jej rodziców. Dziewczyna nie będzie potrafiła zrozumieć, dlaczego Artur zdecydował się zdradzić Marysię z Joanną, niszcząc przy tym wszystko, co przez lata wspólnie budowali. Tym bardziej że Rogowska doskonale będzie widziała, jak bardzo cierpi jej matka. Choć Marysia spróbuje jakoś poradzić sobie z rozstaniem, dla Basi cała sytuacja okaże się wyjątkowo bolesna. Nastolatka zacznie bowiem postrzegać decyzję ojca nie tylko jako zdradę żony, ale również jako odrzucenie własnego dziecka!

W 1951 odcinku "M jak miłość" Basia uzna, że Artur świadomie odwrócił się od całej rodziny. Nie będzie miało dla niej znaczenia, że jego romans dotyczył relacji z Marysią, a nie uczuć do córki. W oczach dziewczyny ojciec zawiedzie wszystkich najbliższych, a szczególnie ją samą. Przecież jeszcze niedawno Rogowska mogła liczyć na jego obecność i wsparcie, a teraz będzie musiała przyzwyczaić się do zupełnie nowej rzeczywistości. Co więcej, nie będzie w stanie zaakceptować faktu, że Artur związał się z inną kobietą, przez co ich dotychczasowe życie rodzinne legło w gruzach. Basia poczuje się tak, jakby ojciec wybrał sobie zupełnie inną rodzinę, a o niej po prostu zapomniał.

Paweł w 1951 odcinku "M jak miłość" przyjedzie do Grabiny i spróbuje przekonać Basię do rozmowy z ojcem

W 1951 odcinku "M jak miłość" do Grabiny przyjedzie Paweł, który doskonale będzie zdawał sobie sprawę z tego, jak trudne chwile przeżywa jego młodsza siostra. Zduński postanowi szczerze z nią porozmawiać i przekonać się, jak Basia radzi sobie z rozstaniem rodziców. Szybko okaże się jednak, że dziewczyna jest znacznie bardziej zraniona, niż mogłoby się wydawać.

Nastolatka nie będzie potrafiła ukryć przed Zduńskim swoich emocji i wprost przyzna, że czuje się zdradzona przez Artura. Jej zdaniem Rogowski, odchodząc od Marysi, porzucił także ją i wszystkich pozostałych członków rodziny.

- Czasami ludzie po prostu się rozstają. - Ale mój ojciec się z nikim nie rozstał. On mamę i zresztą nas wszystkich po prostu porzucił. - A rozmawiałaś z nim o tym? - Nie i nie zamierzam. Wybrał inną, inne życie to niech sobie tam siedzi. - To co dzieje się między Arturem a mamą to co innego niż to co jest między nim a tobą. To jest twój ojciec i zawsze będzie cię kochał. - Ja po prostu nie rozumiem, dlaczego tak zdecydował. On nie zostawił tylko mamy tylko całą rodzinę.

"M jak miłość", odcinek 1951: Basia odrzuci ojca na dobre?!

W 1951 odcinku "M jak miłość" rozmowa Pawła z Basią pokaże, jak poważne konsekwencje będzie miała zdrada Artura. Choć Rogowski zniszczył przede wszystkim swoje małżeństwo z Marysią, okaże się, że jego decyzja najmocniej uderzy również w córkę. Basia nie będzie bowiem potrafiła oddzielić swoich uczuć do ojca od tego, jak bardzo skrzywdził jej matkę. W jej oczach Artur przestanie być człowiekiem, któremu zawsze mogła bezgranicznie ufać. Dziewczyna uzna, że skoro potrafił tak boleśnie zranić Marysię, to tym samym zawiódł również ją.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość"? Data emisji

1951 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku, o godzinie 20.50 w TVP2.